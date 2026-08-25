Momentos de terror: un chico de 14 años realizó un disparo dentro del aula con el arma que llevó a la escuela

Resumen para apurados
- Un alumno de 14 años efectuó un disparo dentro de un aula este martes en una escuela de Congreso al 600, tras ingresar armado al establecimiento escolar.
- El hecho causó conmoción en la comunidad educativa. Las autoridades policiales intervinieron rápidamente en el lugar y lograron secuestrar el revólver que utilizó el menor.
- La Justicia y el área de Educación investigan cómo el adolescente accedió al arma, mientras se evalúan protocolos y medidas de seguridad para prevenir hechos similares.
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