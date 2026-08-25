Seguridad

Momentos de terror: un chico de 14 años realizó un disparo dentro del aula con el arma que llevó a la escuela

El episodio se registró este martes en un establecimiento ubicado en Congreso al 600. Las autoridades secuestraron el revólver utilizado en el hecho.

EL ARMA SECUESTRADA. Un alumno de 14 años realizó un disparo dentro del aula.
EL ARMA SECUESTRADA. Un alumno de 14 años realizó un disparo dentro del aula.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un alumno de 14 años efectuó un disparo dentro de un aula este martes en una escuela de Congreso al 600, tras ingresar armado al establecimiento escolar.
  • El hecho causó conmoción en la comunidad educativa. Las autoridades policiales intervinieron rápidamente en el lugar y lograron secuestrar el revólver que utilizó el menor.
  • La Justicia y el área de Educación investigan cómo el adolescente accedió al arma, mientras se evalúan protocolos y medidas de seguridad para prevenir hechos similares.
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