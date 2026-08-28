Estados Unidos le reclamó a Argentina que ratifique el acuerdo comercial firmado en febrero

La administración de Donald Trump le reclamó a la Argentina la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), firmado en febrero y que todavía no fue confirmado por el Congreso de la Nación. Fue durante una reunión entre el representante Comercial Adjunto estadounidense, Jeff Goettman, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.