Estados Unidos le reclamó a Argentina que ratifique el acuerdo comercial firmado en febrero

Resumen para apurados
- EE.UU. reclamó a la Argentina ratificar en el Congreso el acuerdo bilateral de comercio e inversiones firmado en febrero, durante una reunión de funcionarios en Buenos Aires.
- El tratado ARTI se firmó el 5 de febrero en Washington, pero el Ejecutivo nacional aún no envió el texto al Parlamento para completar el trámite legal de aprobación.
- La aprobación legislativa resulta clave para activar el convenio bilateral, que prevé rebajas arancelarias e incentivos para inversiones entre ambas naciones.
La administración de Donald Trump le reclamó a la Argentina la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI), firmado en febrero y que todavía no fue confirmado por el Congreso de la Nación. Fue durante una reunión entre el representante Comercial Adjunto estadounidense, Jeff Goettman, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.
Durante el encuentro, el funcionario estadounidense destacó "la notable transformación económica y fiscal" y manifestó su expectativa de "implementar plenamente el convenio y desbloquear beneficios económicos para ambos países”.
El reclamo de Estados Unidos
A través de una publicación en X, la Embajada de los Estados Unidos señaló que el país continuará cumpliendo con los compromisos asumidos y que espera que Argentina avance en el mismo sentido.
"Estados Unidos seguirá honrando sus compromisos y entiende que el gobierno argentino ha hecho avances significativos y tiene la intención de cumplir también los suyos, incluyendo la reducción de aranceles a bienes estadounidenses", expresa el posteo realizado por la embajada norteamericana.
El Representante Comercial Adjunto de EE. UU., embajador Jeff Goettman, se reuniÃ³ en Buenos Aires con el canciller Pablo Quirno y el ministro de EconomÃa Luis Caputo. El embajador Goettman destacÃ³ la notable transformaciÃ³n econÃ³mica y fiscal de la Argentina bajo la gestiÃ³n deâ¦ https://t.co/uzNkQcusI1— Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) August 28, 2026
El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
El ARTI fue firmado por ambos países el pasado 5 de febrero en Washington. Para que entre formalmente en vigencia, tanto Estados Unidos como Argentina deberán completar los procedimientos legales internos correspondientes.
En el caso argentino, el acuerdo debe ser ratificado por ambas cámaras del Congreso de la Nación. Sin embargo, hasta el momento el convenio no fue enviado al Palacio Legislativo para su tratamiento.
La ratificación parlamentaria aparece así como uno de los pasos pendientes para avanzar hacia la implementación formal del acuerdo comercial y de inversiones entre ambos países.