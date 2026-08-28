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Atlético Tucumán recibe a Belgrano con dos regresos y la misión de ganar en casa

El “Decano” recupera piezas importantes y buscará cortar frente al campeón una racha de más de cinco meses sin triunfos en el Monumental.

REGRESO. Leandro Díaz volverá a ser titular en Atlético Tucumán después de recuperarse de la lesión muscular que lo marginó durante las últimas fechas.
REGRESO. Leandro Díaz volverá a ser titular en Atlético Tucumán después de recuperarse de la lesión muscular que lo marginó durante las últimas fechas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán recibe este sábado a Belgrano en el José Fierro por la fecha 7 del Clausura, con el objetivo de cortar una racha de cinco meses sin ganar de local.
  • El Decano suma los regresos de Galván y Leandro Díaz, mientras que Belgrano, dirigido por Zielinski, llega con bajas sensibles como la lesión de Lucas Zelarayán.
  • Un triunfo le permitirá a Falcioni consolidar al equipo en casa, mientras que el Pirata busca sumar puntos clave para recuperarse tras resultados irregulares.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán tendrá este sábado una nueva oportunidad para conseguir una victoria que todavía se le niega jugando en casa. Desde las 21.30, en el Monumental José Fierro, recibirá a Belgrano por la séptima fecha del Clausura, en un partido que tendrá como árbitro a Sebastián Martínez.

El “Decano” buscará hacerse fuerte ante su gente después de haber cosechado dos empates y una derrota en sus anteriores presentaciones como local. Y el desafío no será sencillo: enfrente estará nada menos que Belgrano, campeón del Apertura y dirigido por Ricardo Zielinski, un viejo conocido de Atlético.

Dos cambios

Julio César Falcioni podrá volver a contar con dos futbolistas que habitualmente son titulares. Ignacio Galván cumplió la sanción que arrastraba y regresará al lateral izquierdo en lugar de Juan Infante. Además, en la ofensiva reaparecerá Leandro Díaz.

El delantero, goleador del equipo en el torneo con dos tantos, volverá a ser titular después de recuperarse de la lesión muscular que lo marginó desde la tercera fecha, frente a Huracán. Díaz integró el banco de suplentes ante Instituto y ahora está en condiciones de regresar desde el inicio. El “Loco” ingresará por Manuel Brondo.

Con las variantes definidas, el entrenador buscará que Atlético pueda trasladar al partido lo trabajado durante la semana y, sobre todo, conseguir ese triunfo que todavía no pudo celebrar en el Monumental durante el Clausura.

Bajas en la visita

Por el lado del “Pirata”, Zielinski también prepara modificaciones para visitar Tucumán. Alcides Benítez o Alexis Maldonado ocupará el lugar del lesionado Agustín Falcón en la defensa. Tampoco estará disponible Lucas Zelarayán, una de las máximas figuras del equipo. El “Chino” sufrió una distensión de ligamentos y no jugará esta noche frente al “Decano”.

La principal incógnita aparece en la mitad de la cancha. El entrenador todavía debe definir si mantiene a Juan Velázquez entre los titulares o si le da la oportunidad a Ramiro Hernández. Belgrano llegará a Tucumán respaldado por su condición de último campeón, aunque con algunas dudas después de sus recientes resultados.

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