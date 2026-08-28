Luego de 45 años, un tren azucarero rueda de nuevo

Durante la campaña electoral de 1983, Raúl Alfonsín se comprometió a reactivar los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, clausurados por la dictadura. Cumpliendo su promesa, el ya Presidente llegó en el tren oficial el 3 de agosto de 1984 para encabezar un acto multitudinario de reapertura. Sin embargo, durante la presidencia de Carlos Menem, la política de privatizaciones finalizó el sistema ferroviario nacional en 1993. En Tucumán, clausuraron los trenes de pasajeros y paralizaron los talleres ferrocarriles de Tafí Viejo. En abril de ese mismo año, el gobernador Ramón Ortega impulsó un viaje inaugural de prueba para el ambicioso proyecto del Tren Bioceánico que debía unir los océanos Atlántico y Pacífico, que nunca se concretó. Este siglo de reactivó el tren de pasajeros, servicio que se suspendió este año.