El azúcar tucumana vuelve a los trenes: reactivaron un ramal del Ingenio Cruz Alta después de 45 años

La puesta en funcionamiento del ramal fue acompañada por el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, quien calificó la jornada como “un día histórico para Tucumán”. También participaron la directora ejecutiva de Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro; el representante de Ledesma S.A., Fernando del Pino; el gerente general de Los Balcanes, Diego Núñez; el gerente del Ingenio Cruz Alta, Roberto Albornoz; y el secretario de Producción de la Provincia, Eduardo Castro.