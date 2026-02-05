El Gobierno anunció la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno confirmó la firma del acuerdo comercial . Aunque el texto definitivo todavía no fue difundido, el entendimiento consolida la alianza estratégica entre el presidente Javier Milei y Donald Trump, tras una negociación reservada con la Casa Blanca.
Tras una negociación silenciosa y de bajo perfil diplomático, el Gobierno argentino anunció este miércoles la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, un paso clave en la relación bilateral impulsada por la sintonía política entre Javier Milei y Donald Trump.
La confirmación llegó por parte del canciller Pablo Quirno, quien publicó el anuncio en su cuenta oficial de X tras concluir el acto formal en Washington.
“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores.
Un acuerdo con aval político previo
El acuerdo comercial ya contaba con aval político desde la cumbre que protagonizaron Milei y Trump en la Casa Blanca, aunque la firma formal se demoró por la agenda interna de Estados Unidos. Finalmente, el entendimiento se concretó este miércoles, en un gesto que refuerza la alianza geopolítica entre ambos gobiernos.
Si bien el texto definitivo del acuerdo aún no fue publicado, fuentes diplomáticas señalan que el esquema general contempla un arancel base del 10%, con excepciones destinadas a fortalecer sectores estratégicos del aparato productivo argentino.
El rol clave de la Oficina Comercial de Estados Unidos
En su mensaje, Quirno mencionó a la cuenta oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, un funcionario de extrema confianza de Trump y pieza clave en las negociaciones.
Greer fue determinante para destrabar los puntos más sensibles del acuerdo y avanzar hacia su cierre definitivo, según confirmaron fuentes oficiales en Washington.
Aranceles, acero y aluminio
Uno de los aspectos más sensibles del acuerdo está vinculado a los aranceles sobre el acero y el aluminio, considerados sectores estratégicos por la administración Trump. De acuerdo a lo que trascendió, esos productos mantendrían —al menos por ahora— un arancel del 50%, en línea con la política industrial estadounidense.
China, el trasfondo geopolítico
La afinidad personal entre Milei y Trump se traduce también en una visión compartida sobre el escenario internacional. Ambos líderes consideran que China representa una amenaza global, y esa perspectiva quedó reflejada en el marco del acuerdo.
Según fuentes diplomáticas, el documento incluye un párrafo crítico sobre la matriz productiva de Beijing, un punto que refuerza el alineamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos.
Compromisos laborales
Dentro del capítulo titulado Trabajo, el Gobierno argentino asumió compromisos específicos en materia de derechos laborales. Allí se establece que:
“Argentina ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, Argentina adoptará e implementará una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales”.
La firma del acuerdo comercial marca un hito en la política exterior del Gobierno de Javier Milei y abre una nueva etapa en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos, a la espera de la publicación del texto oficial y su implementación concreta.