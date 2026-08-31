CulturaArte y cultura

El Chango y las Flores, Manek y María y las Merluzas: música y arte en la Limonada Cultural

La cuarta edición será el sábado 5 de septiembre en la Escuela de Cine de la UNT y reunirá a estudiantes y artistas tucumanos con propuestas de música, teatro, danza, circo y artes visuales.

LIMONADA CULTURAL. La propuesta reunió a más de 80 artistas y más de 1.000 espectadores en su edición anterior y este año vuelve con nuevas disciplinas y espacios de participación.
LIMONADA CULTURAL. La propuesta reunió a más de 80 artistas y más de 1.000 espectadores en su edición anterior y este año vuelve con nuevas disciplinas y espacios de participación.
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Estudiantes y artistas harán la 4.ª Limonada Cultural el 5 de septiembre en la Escuela de Cine de la UNT para reivindicar el arte local bajo el lema “La cultura es trabajo”.
  • Tras convocar a mil personas en su entrega previa, la jornada ofrecerá ocho horas con bandas en vivo, teatro, danza, circo y talleres abiertos a toda la comunidad.
  • Con apoyo de la UNT y Yerba Buena, el festival busca consolidarse como una plataforma clave para visibilizar a creadores emergentes y fomentar la industria cultural.
Resumen generado con IA

Una tarde para mirar, escuchar, crear y encontrarse. La Limonada Cultural vuelve a la escena tucumana con una nueva edición que reunirá a estudiantes universitarios, artistas y colectivos locales.

El encuentro será el sábado 5 de septiembre, de 15 a 23, en la Escuela de Cine, Video y TV de la UNT, ubicada en Aconquija 729. La entrada está abierta a toda la comunidad.

Bajo el lema “La cultura es trabajo”, la propuesta busca poner en valor a quienes producen arte y cultura en Tucumán y generar un espacio para que distintas disciplinas puedan convivir.

ARTE Y ENCUENTRO. La Limonada Cultural reúne a estudiantes y artistas tucumanos en una jornada con propuestas de distintas disciplinas. ARTE Y ENCUENTRO. La Limonada Cultural reúne a estudiantes y artistas tucumanos en una jornada con propuestas de distintas disciplinas.

Ocho horas de arte

La jornada tendrá una programación diversa. Habrá muestras de fotografía y artes visuales, intervenciones ambientales, microteatro, performances, danza, circo, hip-hop y serigrafía en vivo.

También se podrán disfrutar talleres de origami y glasspainting, un show de burbujas, un espectáculo de fuego y proyecciones de videoclips de artistas tucumanos y visuales.

La música tendrá su propio espacio con las presentaciones de María y las Merluzas, Manek y El Chango y las Flores. También participará el Coro de Niños y Jóvenes de la UNT.

La propuesta reúne a estudiantes de distintas carreras y facultades, con nuevas incorporaciones como Arquitectura y Danza Contemporánea.

UNA JORNADA MULTIDISCIPLINARIA. La propuesta suma artistas locales y estudiantes de distintas carreras de la UNT. UNA JORNADA MULTIDISCIPLINARIA. La propuesta suma artistas locales y estudiantes de distintas carreras de la UNT.

Una propuesta que crece

La edición anterior convocó a más de 1.000 espectadores y más de 80 artistas. Para esta nueva jornada, la organización busca ampliar esos vínculos y sumar nuevos espacios de participación.

La Limonada Cultural cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán y la Municipalidad de Yerba Buena. Además, continúa con la venta de rifas y la búsqueda de sponsors para sostener el proyecto.

La cultura tucumana tendrá así una nueva jornada para mostrar lo que hace, compartirlo y abrirle espacio a quienes están empezando. El 5 de septiembre, la Escuela de Cine se convertirá en un punto de encuentro para celebrar que crear también es una forma de trabajar.

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