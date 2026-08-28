Alerta en Alpine: Pierre Gasly podría perder el podio del GP de Mónaco por una apelación

Pierre Gasly podría perder el tercer puesto que recuperó en el Gran Premio de Mónaco si el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA falla en contra de Alpine. El francés había sido sancionado con dos penalizaciones de cinco segundos por una supuesta infracción en el pit lane, por lo que originalmente había caído al séptimo lugar. Sin embargo, Alpine presentó un reclamo y logró que los comisarios revisaran el caso y le devolvieran el podio.