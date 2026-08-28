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Alerta en Alpine: Pierre Gasly podría perder el podio del GP de Mónaco por una apelación

El Tribunal Internacional de Apelación de la FIA analiza el caso y podría modificar el resultado de la carrera.

POLÉMICA. Pierre Gasly podría perder el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco si el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA falla en contra de Alpine.
POLÉMICA. Pierre Gasly podría perder el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco si el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA falla en contra de Alpine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pierre Gasly (Alpine) podría perder su podio en el GP de Mónaco tras la apelación presentada por McLaren y Red Bull ante el Tribunal de la FIA por una sanción en boxes.
  • Gasly recuperó el 3° puesto tras demostrarse un error de medición de la FIA en el pit lane, pero sus rivales objetaron que se anulara el castigo luego de finalizada la carrera.
  • El fallo definitivo saldrá en pocas semanas y definirá si Alpine pierde nueve puntos clave frente a Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores.
Resumen generado con IA

Pierre Gasly podría perder el tercer puesto que recuperó en el Gran Premio de Mónaco si el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA falla en contra de Alpine. El francés había sido sancionado con dos penalizaciones de cinco segundos por una supuesta infracción en el pit lane, por lo que originalmente había caído al séptimo lugar. Sin embargo, Alpine presentó un reclamo y logró que los comisarios revisaran el caso y le devolvieran el podio.

La controversia se originó por un error en el sistema de medición del pit lane de Mónaco. La FIA utilizó una distancia de 26,92 metros cuando la distancia real más corta era de 26,15 metros, una diferencia de 77 centímetros que provocó que las velocidades de varios pilotos fueran sobreestimadas. La nueva evidencia presentada por Alpine permitió determinar que Gasly no había superado realmente el límite de 60 km/h.

El problema llegó después de que McLaren y Red Bull apelaran la decisión de devolverle el tercer puesto al piloto francés. Ambos equipos cuestionaron que una penalización pudiera revertirse después de la carrera, especialmente porque otros pilotos sancionados por la misma infracción, como Oscar Piastri y George Russell, ya habían cumplido sus castigos durante la competencia y no tuvieron la posibilidad de recuperar esos puntos.

Qué puede pasar con Gasly

El Tribunal Internacional de Apelación de la FIA sesionó el 25 de agosto en París y comunicó a las partes que el fallo podría demorar entre dos y tres semanas debido a la complejidad jurídica del caso. La resolución definirá si Gasly conserva el tercer lugar que le fue restituido o si Isack Hadjar recupera el podio, con Piastri avanzando también una posición en la clasificación final del Gran Premio de Mónaco.

Para Alpine, el impacto puede ser todavía mayor porque están en juego nueve puntos en el campeonato de constructores. Actualmente, Racing Bulls suma 66 unidades y Alpine 63, por lo que una modificación del resultado de Mónaco podría ampliar considerablemente la diferencia en la pelea por el quinto puesto.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Italia, que se disputará entre el 4 y el 6 de septiembre en el Autodromo Nazionale di Monza. Mientras tanto, Alpine deberá esperar la resolución del tribunal para saber si Gasly mantiene definitivamente aquel tercer puesto que consiguió en Mónaco.

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