Denuncian otra muerte dudosa en la clínica donde hubo un brote infeccioso no identificado

“Hoy a las 5 de la mañana, me llaman para decirme que mi padre había fallecido de un paro respiratorio por covid-19. Pero supuestamente él ya no tenía covid”, cuenta la mujer. Cuando esta mañana va al sanatorio, por el cuerpo de su papá, la sospecha de que la cusa de la muerte haya sido otra fue generada por un personal de la salud. “Al principio no nos querían entregar el cuerpo y cuando iba saliendo, una persona (trabajadora de ahí) me dice que no murió de un paro”, relata.