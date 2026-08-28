Suscriptores visitaron LA GACETA: el diario de siempre, en recuerdos y emociones

El diario de una vida

Omar Ricardo Sosa tiene 67 años y es suscriptor desde hace cuatro. Pero su vínculo con LA GACETA comenzó mucho antes. “Recibíamos el diario en casa desde que yo soy chico, desde que íbamos al colegio”, cuenta. Llegó a la planta acompañado por su hija de 14 años, con la intención de conocer finalmente aquel proceso que durante décadas había permanecido detrás del ejemplar que esperaba en su casa. Con más de 60 años leyendo el diario, recordó aquellos ejemplares que llegaban a la madrugada. Para él, LA GACETA no fue solamente una fuente de información: “Me sirvió tanto cuando era estudiante, y en la parte laboral, me sirvió muchísimo”, relata. Pero la experiencia adquirió otra dimensión al compartirla con su hija. Ella, cuenta Omar, quedó tan entusiasmada que planeaba contarles al día siguiente a sus compañeros del colegio todo lo que había visto. Quizás por eso la planta no sea solamente el lugar donde termina de imprimirse el diario. Es también el punto donde distintas generaciones pueden encontrarse con una parte de su propia historia. Porque, como dice el secretario, la misión del periodista no termina cuando el papel sale de la máquina. “El final está hecho en quien recibe”.