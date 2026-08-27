Un hombre sufrió un ACV y durante el año en que estuvo en coma le robaron más de 30 propiedades

Luis Vázquez sufrió un ACV en 2016 y permaneció internado hasta agosto de 2017, cuando murió a la edad de 80 años. Según denunciaron sus familiares, durante ese tiempo su empleado y apoderado de confianza habría llevado adelante una maniobra para quedarse con gran parte de su patrimonio: 34 propiedades fueron transferidas mientras el hombre estaba en coma.