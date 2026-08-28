La inseguridad en barrios de la periferia

Dijeron que el sector permanece iluminado durante la noche y que el temor está puesto sobre todo en la presencia de personas que aprovechan determinados sectores para esconderse y atacar. También recordaron que anteriormente otra línea de colectivos dejó de ingresar al barrio luego de episodios de inseguridad y que recuperar el servicio llevó tiempo. En ese sentido, luego del ataque al chofer surgieron versiones sobre una posible suspensión del recorrido de la línea 3 por el sector. Sin embargo, durante la recorrida realizada después del episodio, LA GACETA comprobó que los colectivos continuaban circulando con normalidad. Los vecinos advirtieron que una eventual interrupción del servicio tendría un fuerte impacto para las familias de la zona, especialmente para quienes no cuentan con vehículo propio. “Para la gente que lleva a la escuela, que hay mamás que no tienen vehículos para llevar a los chicos y los llevan en colectivo, sí los afectaría un montón”, dijo una residente. En la Línea 3 informaron que en breve se emitiría un comunicado para brindar precisiones sobre el ataque y sobre la continuidad del recorrido.