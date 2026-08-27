Paro universitario: el 60% de los trabajadores no docentes está por debajo de la línea de pobreza, según Fatun

Resumen para apurados
- FATUN inició un paro nacional universitario de 48 horas en reclamo salarial y denunció que más del 60% del personal no docente está bajo la línea de pobreza.
- La medida exige cumplir la Ley de Financiamiento Universitario ante un atraso salarial del 32%, que afecta también el mantenimiento edilicio y las becas.
- Los sindicatos mantendrán su plan de lucha hasta obtener respuestas oficiales, alertando sobre el riesgo operativo y académico en las universidades públicas.
En la previa al paro universitario de 48 horas, Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), advirtió sobre el deterioro de los ingresos de los trabajadores del sector y aseguró que más del 60% de los nodocentes tiene ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
El dirigente sindical vinculó esta situación con la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años y reclamó al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que establece medidas para recomponer los salarios y garantizar recursos para las universidades nacionales.
El reclamo se produce mientras docentes y nodocentes llevan adelante una nueva medida de fuerza en todo el país. El paro universitario comenzó a las 0 horas de este miércoles 27 de agosto y se extiende durante el jueves 28, según lo definido por las organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
Walter Merkis: “Más del 60% de los trabajadores está bajo la línea de pobreza”
Merkis sostuvo que la situación salarial de los trabajadores universitarios atraviesa un fuerte deterioro. Según el titular de FATUN, más del 60% de los trabajadores nodocentes tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza.
El dirigente atribuyó esta situación a la pérdida de poder adquisitivo acumulada y señaló que la recomposición salarial constituye uno de los principales reclamos del sector.
En ese sentido, cuestionó que el Gobierno todavía no haya aplicado de manera plena la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pese al veto del Poder Ejecutivo.
Merkis recordó además que el reclamo lleva más de 300 días y sostuvo que la normativa recibió respaldo en distintas instancias judiciales. Por ese motivo, reclamó que el Estado avance con su cumplimiento.
Cuánto reclaman los trabajadores universitarios
El secretario general de FATUN también se refirió a la evolución de los salarios universitarios.
Según explicó, el último acuerdo salarial permitió alcanzar una mejora del 21%, a la que se suma un 3% previsto para octubre. Sin embargo, consideró que el incremento todavía resulta insuficiente frente al atraso acumulado.
Merkis estimó que existe una deuda salarial de al menos 32%, a la que debe agregarse la inflación acumulada y la evolución de los precios durante los próximos meses.
Para el dirigente, el problema no se limita a los salarios. También afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales, el mantenimiento de los edificios y las políticas vinculadas con la investigación, la ciencia y la tecnología.
Paro universitario: qué reclaman docentes y nodocentes
El paro universitario de 48 horas forma parte de un conflicto más amplio por el financiamiento de la educación superior.
Entre los principales reclamos de los sindicatos se encuentran:
- Recomposición de los salarios docentes y nodocentes.
- Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Recuperación del poder adquisitivo perdido.
- Mayor presupuesto para el funcionamiento y mantenimiento de las universidades.
- Recursos para investigación, ciencia y tecnología.
- Mejora de las becas destinadas a estudiantes universitarios.
La modalidad de la protesta puede variar de acuerdo con cada organización gremial y universidad. Las entidades sindicales también contemplan movilizaciones, abrazos simbólicos y otras actividades para visibilizar el conflicto.
Fatun cuestionó el monto de las becas universitarias
Merkis también puso el foco en la situación de los estudiantes y cuestionó el monto de las becas universitarias.
Según señaló, algunas becas se mantienen en torno a los $35.000, una suma que consideró insuficiente incluso para cubrir los gastos de traslado de muchos estudiantes.
Desde FATUN advirtieron que el deterioro de las condiciones económicas no solo afecta a los trabajadores de las universidades, sino también a quienes necesitan de la educación pública para acceder a una formación profesional.
Walter Merkis defendió la universidad pública
El dirigente de FATUN sostuvo que el conflicto universitario excede la discusión por los salarios y planteó que también está en juego el futuro de la universidad pública argentina.
En ese sentido, defendió el papel de las universidades nacionales como herramientas de movilidad social y reclamó sostener la inversión en educación, ciencia y tecnología.
Merkis afirmó que los trabajadores universitarios continuarán organizados hasta obtener respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.
Paro universitario: las claves del reclamo
El conflicto entre los sindicatos universitarios y el Gobierno nacional tiene como ejes centrales la recomposición salarial, el financiamiento de las universidades y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese contexto, FATUN sostiene que la pérdida del poder adquisitivo dejó a una parte importante de los trabajadores nodocentes por debajo de la línea de pobreza, mientras que las organizaciones sindicales mantienen las medidas de fuerza para reclamar una respuesta oficial.