Cartas de lectores: Un ejemplo a seguir

La miniserie documental “San Martín, antes de la leyenda”, de Todo Noticias (TN) (editada con inteligencia artificial), nos enseña algo más que una hazaña militar. Nos obliga a trazar un paralelismo entre el padre y fundador de la patria y los diferentes partidos tradicionales. Ver a un José de San Martín coordinando la logística de 5.000 hombres mientras padecía graves problemas de salud difiere notablemente del proceder de ciertos políticos -tanto oficialistas como de la oposición- que, en la búsqueda de sus propios intereses, se olvidan de las necesidades del ciudadano común. Nuestro prócer renunció a honores y sueldos. No buscaba la gloria personal. Su humildad y desinterés por el poder fueron tales que prefirió emigrar a Europa antes que colocarse del lado de un bando político contra otro. Ojalá esta obra audiovisual les llegue a todas las fuerzas partidarias de la Argentina para que adopten ese mismo espíritu de servicio.