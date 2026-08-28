Cartas de lectores: Empleo informal

Javier Milei afirmó que cerca del 50% del empleo en Argentina es informal. El último dato oficial del Indec ubica la cifra en 44,2%: una diferencia estadística que no cambia la gravedad del problema. Casi la mitad de los trabajadores está fuera del empleo registrado, con menos protección laboral y previsional, mientras el Estado pierde recursos por aportes y contribuciones que no ingresan. La informalidad también puede ocultar parte del verdadero problema del desempleo: personas que no consiguen un trabajo formal terminan aceptando actividades precarias para sobrevivir. El resultado es una economía con menor productividad, menor recaudación y trabajadores con menos derechos y capacidad de consumo. Por eso, el desafío no es solamente bajar el desempleo. Es transformar el trabajo informal en empleo registrado, productivo y digno. Porque cuando casi uno de cada dos trabajadores está en la informalidad, ya no hablamos de una excepción: hablamos de un problema estructural de la Argentina que sigue sin resolverse.