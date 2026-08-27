Murió una turista tras caer del quinto piso de un hotel en Mendoza: investigan a su novio

Resumen para apurados
- Tamara Schiaffini (31) murió esta madrugada tras caer del quinto piso de un hotel en Mendoza; su pareja fue aprehendida e investigan las causas del hecho.
- La Justicia activó el protocolo de femicidio, aunque la hipótesis principal apunta a un suicidio según la declaración del novio, quien afirmó haberla visto arrojarse.
- La situación procesal del acusado se definirá en las próximas 36 horas tras el análisis de pericias y celulares; si se confirma el suicidio, quedará en libertad.
Una turista de 31 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, murió esta madrugada luego de caer desde una habitación ubicada en el quinto piso de un hotel de la Ciudad de Mendoza. La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini, quien se encontraba de vacaciones junto a su pareja.
El episodio ocurrió alrededor de las 4.30 en el Hotel Aguas del Corral, ubicado en Amigorena 36. Schiaffini estaba en la habitación 502 junto a Damián Gazzotti, de 32 años, también argentino y oriundo de la provincia de Buenos Aires.
En un primer momento, la Justicia activó el protocolo correspondiente a una investigación por femicidio y Gazzotti quedó aprehendido. El objetivo de los investigadores es establecer qué sucedió dentro de la habitación durante los minutos previos a la caída.
Sin embargo, con el avance de las primeras medidas, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que Schiaffini se habría quitado la vida. De todos modos, el fiscal Oscar Malla decidió mantener detenido al hombre durante las próximas horas, mientras se completan las diligencias iniciales.
La declaración del novio
Gazzotti ya brindó una primera declaración ante los investigadores. Según su relato, se despertó y encontró a su pareja cuando estaba a punto de arrojarse al vacío.
“Yo me desperté y la vi que se estaba por tirar”, fue la primera explicación que dio el hombre. Por el momento, se trata de la versión aportada por la única persona que quedó aprehendida en relación con el episodio.
De acuerdo con ese relato, la pareja había estado viendo un partido antes de quedarse dormida en la habitación 502. Posteriormente, Gazzotti aseguró que se despertó y vio a Schiaffini cuando estaba por arrojarse desde el quinto piso.
Después de la caída, el hombre reaccionó desesperadamente y le gritó a la joven: “No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también”.
Qué investiga la Justicia
Más allá de la hipótesis principal de los investigadores, la causa busca determinar con precisión qué ocurrió durante los minutos previos a la caída y establecer si hubo o no intervención de terceras personas.
Para avanzar en esa reconstrucción, los investigadores trabajan sobre la escena del hecho y analizan las declaraciones tomadas hasta el momento.
Uno de los elementos que todavía no pudo ser incorporado al análisis son los teléfonos celulares de la pareja. Según la información aportada sobre la causa, los investigadores aún no habían podido acceder a los dispositivos.
La situación procesal de Gazzotti podría definirse en las próximas horas. Según la información suministrada sobre el caso, la decisión podría tomarse en un plazo de entre 24 y 36 horas.
Si finalmente se confirma la hipótesis del suicidio, el hombre sería liberado.