Seguridad

Quiso cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado y lo detuvo la Policía

Ocurrió en Misiones. El hombre fue denunciado por su ex pareja, quien aportó un audio como prueba.

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones acusado de haber querido cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado.
Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones acusado de haber querido cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado. CRONICA.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía detuvo en Misiones a un hombre de 38 años acusado de intentar entregar a dos de sus cuatro hijos a cambio de un auto usado tras la denuncia de su expareja.
  • La madre denunció el hecho aportando audios de WhatsApp. El acusado, con antecedentes penales, tenía la custodia temporal de los menores por una crisis de salud de la mujer.
  • La Justicia imputó al sospechoso por entrega ilegal de menores, mientras los cuatro niños quedaron bajo la tutela de su tía paterna y reciben asistencia psicológica.
Resumen generado con IA

Un hombre de 38 años fue detenido en Misiones acusado de haber querido cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado.

La denuncia la realizó la ex pareja del sujeto y madre de los menores de edad, quien aportó un audio con las pruebas del intento de delito.

Los chicos quedaron al cuidado de una tía paterna mientras avanza la causa, caratulada "supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución".

La presentación de la mujer de 27 años activó una investigación judicial en  la ciudad misionera de Aristóbulo del Valle y terminó con un allanamiento y la detención de Ramón V., de 38 años.

La denunciante aseguró en la Comisaría de la Mujer que había recibido un audio de WhatsApp en el cual el hombre le decía que quería entregar a dos de los niños a cambio de un vehículo.

La intervención quedó en manos del Juzgado de Instrucción Nº2 de Oberá, que dispuso medidas para proteger a los menores, avanzar sobre el sospechoso y preservar posibles pruebas vinculadas con el caso.

El procedimiento se concretó la noche del miércoles 26 de agosto, cuando efectivos de la Unidad Regional XI allanaron una vivienda ubicada en el barrio Municipal y arrestaron al acusado, quien tiene antecedentes penales.

Los chicos, 11, 9, 5 y 1 año, recibieron asistencia de una psicopedagoga y una trabajadora social. Además, se informó que los menores habían quedado al cuidado del padre después de que la madre atravesara una crisis que hizo necesaria su internación.

La investigación también se extendió al peritaje del contenido digital. Personal de Cibercrimen de la Unidad Regional XI secuestró tres teléfonos celulares: uno vinculado a la denunciante, otro al acusado y un tercero de otra persona.

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