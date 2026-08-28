GTA 6 tendrá un insólito competidor el día de su lanzamiento mundial

Resumen para apurados
- Devolver lanzará "Volvy’s Adventure: Reslimed" el mismo día del estreno de GTA 6 en PC y consolas como una estrategia humorística de contraste.
- El título nació como un prototipo retro estilo Game Boy Color y su fecha responde a una broma interna del estudio para aprovechar la atención que captará Rockstar.
- Esta táctica de contraprogramación busca visibilidad para la escena independiente frente a producciones de gran presupuesto sin competir comercialmente de forma directa.
El primer videojuego de la franquicia Grand Theft Auto (GTA, traducido como Gran Robo de Autos), se lanzó el 28 de noviembre de 1997 para MS-DOS y Windows. El desarrollo lo comenzaron quienes lo siguen haciendo bajo el nombre de DMA Design, estudio que más tarde se convertiría en el actual Rockstar North. Esa versión inicial era en 2D y el éxito que alcanzó superó ampliamente las expectativas.
La versión seis está muy cerca de ser lanzada después de tres anuncios fallidos. Sin querer -a medias en realidad- otro estudio se aventuró a presentar un nuevo videojuego también el 19 de noviembre, al igual que GTA 6.
El objetivo
En realidad, la intención estaba porque lo que se quería aprovechar era lo absurdo del contraste. Devolver, mediante su estudio Doinksoft, es la empresa que ha desarrollado un videojuego 2D, algo bien retro. Lo antiguo de lo que se verá se intensifica con la estética elegida por los diseñadores: será del estilo de Game Boy Color, y se llamará “Volvy’s Adventure: Reslimed”.
Aunque el juego fue desarrollado inicialmente como prototipo para Game Boy Color y la idea original era publicarlo para esa consola como un proyecto pequeño y divertido, el equipo terminó considerando que merecía una plataforma mayor. Por ello, decidió llevarlo a PC, mientras que también está previsto un lanzamiento posterior en consolas modernas.
La fecha fijada como broma
Aunque el desarrollo del juego era independiente, en Devolver tenían la broma recurrente de lanzar "algún juego" exactamente el mismo día que GTA 6. No hay intención de destronar a nadie, en Devolver o Doinksoft son conscientes de que, en ventas o popularidad, a Rockstar casi ninguna corporación puede superarla. Es una estrategia de "contraprogramación": aprovechan que GTA 6 acaparará los titulares para destacar por puro contraste humorístico.
El toque extra
Si ya es un chiste el estrenarse el mismo día que GTA 6, más humor agrega la trama de “Volvy’s Adventure: Reslimed”: una criatura ficticia con apariencia de rata de mano gigante va a compartir día de lanzamiento con el juego más esperado de la década que tiene autos, centros comerciales, clubes y tiendas; todo hiperrealista, puramente por el chiste y la provocación publicitaria. Incluso las filtraciones dejan ver que GTA 6, al estar satirizado en Florida (Leonida en el juego) y Miami (Vice City) en la animación los gamers jugarán en playas nudistas o de topless.
Lo que se sabe de la misión de la criatura en el juego, es que Volvy´s tendrá que superar cuatro mundos diferentes repletos de niveles para rescatar a sus amigos secuestrados y también habrá un hechicero responsable de liberar una especie de sustancia viscosa. “El esquema de control permite a los jugadores ejecutar fácilmente secuencias destructivas complejas basadas en el impulso sin tener que luchar contra los propios controles, priorizando la libertad de expresión y el movimiento continuo”, describieron desde la empresa creadora.