GTA 6 tendrá un insólito competidor el día de su lanzamiento mundial

El toque extra

Si ya es un chiste el estrenarse el mismo día que GTA 6, más humor agrega la trama de “Volvy’s Adventure: Reslimed”: una criatura ficticia con apariencia de rata de mano gigante va a compartir día de lanzamiento con el juego más esperado de la década que tiene autos, centros comerciales, clubes y tiendas; todo hiperrealista, puramente por el chiste y la provocación publicitaria. Incluso las filtraciones dejan ver que GTA 6, al estar satirizado en Florida (Leonida en el juego) y Miami (Vice City) en la animación los gamers jugarán en playas nudistas o de topless.