La plaza Urquiza, en obra: qué esperan los tucumanos de la remodelación que durará seis meses

La intervención genera expectativas entre quienes utilizan la plaza todos los días. Aunque el cierre temporal implica modificar rutinas, la mayoría de los vecinos consultados considera que la obra era necesaria y espera que se respeten los tiempos anunciados. Eduardo, que vive a una cuadra de la plaza, sostuvo a LA GACETA que el principal desafío será que las mejoras se mantengan en el tiempo. “Me gustaría que la arreglen y que la cuiden, porque ya la arreglaron una vez y nadie se ocupó. Quedó destruida”, dijo.