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Quién será el árbitro de Atlético Tucumán-Belgrano y quiénes estarán en el VAR

La AFA confirmó las autoridades para el duelo que se jugará este sábado en el Monumental José Fierro.

DESIGNADO. Sebastián Martínez será el árbitro del duelo entre Atlético Tucumán y Belgrano, este sábado en el Monumental José Fierro.
DESIGNADO. Sebastián Martínez será el árbitro del duelo entre Atlético Tucumán y Belgrano, este sábado en el Monumental José Fierro.
Hace 1 Hs

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las autoridades para la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 y Sebastián Martínez será el árbitro del partido que Atlético Tucumán disputará frente a Belgrano.

El encuentro se jugará este sábado desde las 21.30, en el estadio Monumental José Fierro, y corresponderá a la Zona B del certamen. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Martínez estará acompañado por Erik Grunmann como árbitro asistente 1 y Mario Bardina como asistente 2. En tanto, Franco Rioja será el cuarto árbitro.

Quiénes estarán en el VAR

La AFA también confirmó a los encargados del videoarbitraje. Salomé Di Iorio estará al frente del VAR, mientras que Gastón Suárez cumplirá la función de AVAR.

De esta manera, Atlético ya conoce al equipo arbitral completo para un nuevo compromiso como local, luego del empate sin goles frente a Instituto en el Monumental.

El “Decano” recibirá a Belgrano en busca de volver al triunfo ante su gente y continuar sumando en una Zona B que entra en una etapa cada vez más exigente.

Temas Club Atlético BelgranoTorneo Clausura 2026
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