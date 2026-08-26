Atlético Tucumán visitó el Hospital del Niño Jesús y compartió una jornada con los chicos internados

Resumen para apurados
- Jugadores y directivos de Atlético Tucumán visitaron a pacientes internados en el Hospital del Niño Jesús para entregar regalos en el marco de los festejos por el Día del Niño.
- La delegación del Decano, junto a autoridades de salud y directivos del hospital, recorrió las instalaciones y compartió una jornada recreativa con los chicos y sus familias.
- La institución tucumana reafirmó su compromiso social con la comunidad, destacando la importancia de apoyar y acompañar a los sectores vulnerables más allá del fútbol.
Atlético Tucumán cambió por unas horas los entrenamientos y la preparación para la competencia por una actividad diferente. Jugadores del plantel profesional y dirigentes del club visitaron el Hospital del Niño Jesús, donde compartieron una jornada con los niños y niñas que permanecen internados.
La iniciativa se desarrolló en el marco del Día del Niño y tuvo como objetivo acompañar a los pacientes y sus familias. Durante la recorrida, los futbolistas conversaron con los chicos y realizaron la entrega de diferentes regalos.
La delegación del plantel estuvo integrada por Leonel Di Plácido, Renzo Tesuri, Gianluca Ferrari, Luis Ingolotti, Ignacio Galván, Nicolás Laméndola, Julián Fernández, Leonel Vega, Maximiliano Villa y Gastón Suso.
También participaron Inés Gramajo, directora del Hospital del Niño Jesús, y Marcelo Montoya, secretario de Salud.
Los dirigentes de Atlético también participaron de la visita
La actividad contó además con representantes de la Comisión Directiva del “Decano”. El vicepresidente Ignacio Golobisky encabezó la delegación dirigencial, acompañado por Roberto Daruis, Roberto Zelaya, Leo Sadir y Jessica Soria.
Desde Atlético destacaron la posibilidad de acercarse a los chicos y compartir un momento diferente por fuera de la actividad estrictamente deportiva.
“Más allá del fútbol, estar cerca y acompañar también forma parte de lo que significa ser parte de la familia Decana”, expresaron desde la institución.
El club también agradeció a las autoridades del Hospital del Niño Jesús por permitir el ingreso de la delegación y organizar una jornada que tuvo a los chicos como protagonistas.