Dimes y diretes: siguen los cruces entre el camperismo y LLA y el manzurismo apunta contra los diputados oficialistas

Resumen para apurados
- En Tucumán, LLA cuestionó la ayuda financiera a Yerba Buena y el manzurismo criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por el apoyo de sus diputados a Javier Milei.
- Surge tras el giro provincial de $1.751 millones a Yerba Buena y el voto favorable de diputados jaldistas a iniciativas del Gobierno nacional en la Cámara Baja.
- Estos choques intensifican las fracturas del peronismo local y redefinen el mapa de alianzas políticas e institucionales entre la provincia y la Nación.
Custionamientos a la gestión de Yerba Buena
El concejal de Yerba Buena y referente de LLA, Álvaro Apud, cuestionó al intendente de esa ciudad, Pablo Macchiarola, luego de que el Gobierno provincial otorgara al municipio una asistencia financiera de $1.751 millones para el pago de salarios.
Apud puso en duda la situación de las cuentas municipales y recordó que la gestión se presenta como un “modelo de buena administración”.
Consideró que el dato adquiere relevancia porque, sostuvo, se conoció inmediatamente después de la denuncia impulsada por sectores vinculados al camperismo contra Lisandro Catalán y Federico Pelli.
Apud puso el foco precisamente en esa coincidencia y planteó como sospecha la posible existencia de un acuerdo entre el camperismo y el jaldismo y reclamó explicaciones.
El manzurimos, contra los diputados del oficialismo provincial
El dirigente manzurista Fernando Juri Debo acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de tener una “doble moral” en su relación con el Gobierno nacional. Sostuvo que, mientras en Tucumán busca diferenciarse discursivamente de Javier Milei, en el Congreso los diputados del bloque Independencia acompañan las iniciativas del oficialismo nacional.
Juri Debo apuntó particularmente contra Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera, quienes dieron quórum para la sesión de Diputados. “¿En Tucumán criticás el rumbo de Milei, pero en Buenos Aires tus diputados le dan los votos y el quórum que necesita para avanzar?”, cuestionó.
“La política se puede explicar; la doble moral, no”, concluyó.