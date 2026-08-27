Política

Dimes y diretes: siguen los cruces entre el camperismo y LLA y el manzurismo apunta contra los diputados oficialistas

Una asistencia financiera del Gobierno provincial y la votación en la Cámara Baja desataron las discusiones.

DIFERENCIAS. Fernando Juri Debo acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de tener una “doble moral” en su relación con el Gobierno nacional después de que los diputados oficialistas acompañaran al Gobierno nacional en la votación de ayer.
DIFERENCIAS. Fernando Juri Debo acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de tener una “doble moral” en su relación con el Gobierno nacional después de que los diputados oficialistas acompañaran al Gobierno nacional en la votación de ayer. FOTO TOMADA DE HCDN.GOB.AR
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, LLA cuestionó la ayuda financiera a Yerba Buena y el manzurismo criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por el apoyo de sus diputados a Javier Milei.
  • Surge tras el giro provincial de $1.751 millones a Yerba Buena y el voto favorable de diputados jaldistas a iniciativas del Gobierno nacional en la Cámara Baja.
  • Estos choques intensifican las fracturas del peronismo local y redefinen el mapa de alianzas políticas e institucionales entre la provincia y la Nación.
Resumen generado con IA

Custionamientos a la gestión de Yerba Buena

El concejal de Yerba Buena y referente de LLA, Álvaro Apud, cuestionó al intendente de esa ciudad, Pablo Macchiarola, luego de que el Gobierno provincial otorgara al municipio una asistencia financiera de $1.751 millones para el pago de salarios.

Apud puso en duda la situación de las cuentas municipales y recordó que la gestión se presenta como un “modelo de buena administración”.

Consideró que el dato adquiere relevancia porque, sostuvo, se conoció inmediatamente después de la denuncia impulsada por sectores vinculados al camperismo contra Lisandro Catalán y Federico Pelli.

Apud puso el foco precisamente en esa coincidencia y planteó como sospecha la posible existencia de un acuerdo entre el camperismo y el jaldismo y reclamó explicaciones.

El manzurimos, contra los diputados del oficialismo provincial

El dirigente manzurista Fernando Juri Debo acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de tener una “doble moral” en su relación con el Gobierno nacional. Sostuvo que, mientras en Tucumán busca diferenciarse discursivamente de Javier Milei, en el Congreso los diputados del bloque Independencia acompañan las iniciativas del oficialismo nacional.

Juri Debo apuntó particularmente contra Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera, quienes dieron quórum para la sesión de Diputados. “¿En Tucumán criticás el rumbo de Milei, pero en Buenos Aires tus diputados le dan los votos y el quórum que necesita para avanzar?”, cuestionó.

“La política se puede explicar; la doble moral, no”, concluyó.

Temas Buenos AiresYerba BuenaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónOsvaldo JaldoMunicipalidad de Yerba BuenaFernando Juri DeboMariano Javier NogueraGladys Medina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados
1

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido
2

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
3

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe
4

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

“Lolita”, Sofía Gala y Brenda Asnicar: cómo miramos las relaciones entre adultos y adolescentes
5

“Lolita”, Sofía Gala y Brenda Asnicar: cómo miramos las relaciones entre adultos y adolescentes

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
3

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
4

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el peronismo antimilei y detalles del Campo Norte
5

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

Más Noticias
Por ley, San Miguel de Tucumán será capital nacional cada 9 de Julio

Por ley, San Miguel de Tucumán será capital nacional cada 9 de Julio

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma del Banco Central y de la Inocencia Fiscal II

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma del Banco Central y de la Inocencia Fiscal II

La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura

La ratificación del DNU que designa a Eduardo Cobos en el Ersept generó tensión en la Legislatura

Comentarios