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La firme decisión de Andrea Rincón antes de casarse: “Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales”

Después de una separación y de mantener la reconciliación en privado, la actriz contó cómo logró sanar viejas inseguridades y volver a proyectar una vida en pareja.

Andrea Rincón se casa en 2027 y tomó una inesperada decisión para llegar al altar
Andrea Rincón se casa en 2027 y tomó una inesperada decisión para llegar al altar Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Andrea Rincón confirmó en Argentina que se casará con Mauricio Corrado en marzo de 2027 y decidió mantener celibato hasta la boda como muestra de agradecimiento a Dios.
  • La pareja se comprometió en 2023 y luego se separó. Tras un proceso de terapia y profundización en su fe evangélica, ambos lograron reconciliarse y reconstruir el vínculo.
  • Con la ceremonia civil prevista para noviembre y la fiesta en 2027, la actriz busca consolidar una nueva etapa de sanación personal y proyección familiar a largo plazo.
Resumen generado con IA

Andrea Rincón volvió a hablar sobre su vida sentimental y confirmó que se casará con Mauricio Corrado, su pareja desde 2022. Después de atravesar una separación y una posterior reconciliación, la actriz contó que ambos decidieron reconstruir su vínculo en privado y que ahora se preparan para dar un nuevo paso.

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La pareja había anunciado su compromiso en septiembre de 2023, cuando Corrado le propuso matrimonio a Rincón durante su cumpleaños, frente a familiares y amigos cercanos. Sin embargo, meses más tarde decidieron cancelar la boda y ponerle fin a la relación.

Con el tiempo, volvieron a apostar por el vínculo. Según explicó la actriz, la reconciliación fue parte de un proceso personal en el que realizó terapia y trabajó sobre distintas inseguridades que habían condicionado sus relaciones.

Andrea Rincón contó cómo se prepara para su casamiento

Rincón confirmó que el casamiento con Corrado será en marzo de 2027 y explicó que tomó la decisión después de atravesar "mucha terapia y un arduo trabajo interno".

La actriz reconoció que durante mucho tiempo tuvo miedo de ser lastimada y una imagen negativa de sí misma. En ese proceso, aseguró que logró modificar su manera de relacionarse y trabajar sobre experiencias del pasado.

También vinculó este cambio con su fe evangélica. Según contó, acercarse a Dios y descubrir su propia identidad fueron aspectos importantes para animarse a proyectar nuevamente una vida en pareja.

La ceremonia civil está prevista para el 19 de noviembre, mientras que la gran celebración de la boda será el 7 de marzo de 2027. Además, la actriz ya comenzó a trabajar en el diseño del vestido que utilizará para la ocasión.

El particular objetivo de Andrea Rincón antes de la boda

En medio de los preparativos, Rincón reveló una decisión personal que tomó para llegar al altar: mantenerse en celibato hasta el matrimonio. "Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales como una obediencia y una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí", explicó la actriz en diálogo con la revista Caras.

Según detalló, su decisión también tiene como objetivo bendecir el futuro matrimonio y está relacionada con su deseo de construir una relación diferente a las experiencias que tuvo anteriormente.

Rincón aseguró que considera que su encuentro con Corrado fue significativo para ambos y que desde que están juntos atravesaron un proceso de crecimiento personal.

En ese sentido, sostuvo que pudo sanar conflictos vinculados con sus experiencias con los hombres y comenzar a mirar el futuro desde otro lugar. "Tengo una hoja en blanco para poder escribir una nueva historia", expresó al referirse a esta nueva etapa de su vida.

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