La firme decisión de Andrea Rincón antes de casarse: “Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales”

El particular objetivo de Andrea Rincón antes de la boda

En medio de los preparativos, Rincón reveló una decisión personal que tomó para llegar al altar: mantenerse en celibato hasta el matrimonio. "Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales como una obediencia y una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí", explicó la actriz en diálogo con la revista Caras.