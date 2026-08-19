"¡Bienvenido a casa!" San Martín oficializó el regreso de Matías García y ya se sumó a las prácticas
A través de sus redes sociales, San Martín anunció la vuelta del mediocampista de 30 años, quien llegó en condición de libre tras su paso por Deportivo Riestra y ya se puso bajo las órdenes de Alejandro Orfila en el complejo Natalio Mirkin.
Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán oficializó el regreso de Matías García como refuerzo para la recta final de la Primera Nacional tras llegar libre de Deportivo Riestra.
- El volante de 30 años, clave en las campañas 2024 y 2025 del club, ya se sumó a las prácticas tras ocupar el cupo liberado por la venta de Tiago Peñalba.
- Con este fichaje, el equipo cierra su plantel y busca dotar de equilibrio y orden al mediocampo de Alejandro Orfila en la pelea por el ascenso.
Lo que se venía gestando en las últimas horas en Bolívar y Pellegrini ya tomó carácter oficial. A través de sus canales oficiales, San Martín anunció formalmente la vuelta de un viejo conocido para la mitad de la cancha: Matías Ignacio García es nuevo refuerzo del "Santo" para afrontar la recta final de la Primera Nacional.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 19, 2026
¡Bienvenido a casa, Matías!
Matías Ignacio García, mediocampista con último paso por Deportivo Riestra, llegó a un acuerdo para transformarse en nuevo refuerzo del Santo.
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"¡Bienvenido a casa, Matías! Matías Ignacio García, mediocampista con último paso por Deportivo Riestra, llegó a un acuerdo para transformarse en nuevo refuerzo del Santo", publicó el club en sus redes sociales, acompañado por la gráfica de presentación y las primeras postales del volante trabajando a la par del grupo.
Puesta a punto inmediata
García, de 30 años, no perdió tiempo. Tras sellar su vínculo contractual hasta fin de año en condición de jugador libre, se vistió con la indumentaria albirroja y ya se sumó a los entrenamientos conducidos por Alejandro Orfila en el complejo Natalio Mirkin. El entrenador había solicitado expresamente la llegada de un volante de sus características para dotar de equilibrio y experiencia a una zona medular que venía mostrando falencias.
Con el arribo de García, la Comisión Directiva da por cerrado el libro de pases, ocupando el cupo que había quedado disponible tras la venta del defensor salteño Tiago Peñalba al Zalaegerszegi TE del fútbol de Hungría.
Una cara conocida para La Ciudadela
El volante central conoce de memoria lo que significa vestir la camiseta de San Martín. Llegado al club a fines de 2023 desde Güemes de Santiago del Estero, García fue una pieza clave durante la campaña de 2024 que depositó al equipo en la final por el primer ascenso en Rosario, y durante 2025 ratificó su protagonismo conformando el doble cinco junto a Gustavo Abregú.
A comienzos de 2026, tras no acordar su continuidad en Tucumán, el mediocampista dio el salto a la Liga Profesional para jugar en Deportivo Riestra, donde disputó 10 partidos oficiales. Siete meses después, regresa a La Ciudadela con ritmo de Primera y el desafío de convertirse en una solución rápida para darle orden y solidez al conjunto de Orfila.