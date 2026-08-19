DeportesSan Martín de Tucumán

"¡Bienvenido a casa!" San Martín oficializó el regreso de Matías García y ya se sumó a las prácticas

A través de sus redes sociales, San Martín anunció la vuelta del mediocampista de 30 años, quien llegó en condición de libre tras su paso por Deportivo Riestra y ya se puso bajo las órdenes de Alejandro Orfila en el complejo Natalio Mirkin.

¡Bienvenido a casa! San Martín oficializó el regreso de Matías García y ya se sumó a las prácticas
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán oficializó el regreso de Matías García como refuerzo para la recta final de la Primera Nacional tras llegar libre de Deportivo Riestra.
  • El volante de 30 años, clave en las campañas 2024 y 2025 del club, ya se sumó a las prácticas tras ocupar el cupo liberado por la venta de Tiago Peñalba.
  • Con este fichaje, el equipo cierra su plantel y busca dotar de equilibrio y orden al mediocampo de Alejandro Orfila en la pelea por el ascenso.
Resumen generado con IA

Lo que se venía gestando en las últimas horas en Bolívar y Pellegrini ya tomó carácter oficial. A través de sus canales oficiales, San Martín anunció formalmente la vuelta de un viejo conocido para la mitad de la cancha: Matías Ignacio García es nuevo refuerzo del "Santo" para afrontar la recta final de la Primera Nacional.

"¡Bienvenido a casa, Matías! Matías Ignacio García, mediocampista con último paso por Deportivo Riestra, llegó a un acuerdo para transformarse en nuevo refuerzo del Santo", publicó el club en sus redes sociales, acompañado por la gráfica de presentación y las primeras postales del volante trabajando a la par del grupo.

Puesta a punto inmediata

García, de 30 años, no perdió tiempo. Tras sellar su vínculo contractual hasta fin de año en condición de jugador libre, se vistió con la indumentaria albirroja y ya se sumó a los entrenamientos conducidos por Alejandro Orfila en el complejo Natalio Mirkin. El entrenador había solicitado expresamente la llegada de un volante de sus características para dotar de equilibrio y experiencia a una zona medular que venía mostrando falencias.

Con el arribo de García, la Comisión Directiva da por cerrado el libro de pases, ocupando el cupo que había quedado disponible tras la venta del defensor salteño Tiago Peñalba al Zalaegerszegi TE del fútbol de Hungría.

Una cara conocida para La Ciudadela

El volante central conoce de memoria lo que significa vestir la camiseta de San Martín. Llegado al club a fines de 2023 desde Güemes de Santiago del Estero, García fue una pieza clave durante la campaña de 2024 que depositó al equipo en la final por el primer ascenso en Rosario, y durante 2025 ratificó su protagonismo conformando el doble cinco junto a Gustavo Abregú.

A comienzos de 2026, tras no acordar su continuidad en Tucumán, el mediocampista dio el salto a la Liga Profesional para jugar en Deportivo Riestra, donde disputó 10 partidos oficiales. Siete meses después, regresa a La Ciudadela con ritmo de Primera y el desafío de convertirse en una solución rápida para darle orden y solidez al conjunto de Orfila.

Temas Primera NacionalSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín se quedó y Deportivo Madryn se lo igualó con dos goles en siete minutos

San Martín se quedó y Deportivo Madryn se lo igualó con dos goles en siete minutos

San Martín repudió el episodio ocurrido en el complejo Natalio Mirkin y anunció el inicio de una investigación

San Martín repudió el episodio ocurrido en el complejo Natalio Mirkin y anunció el inicio de una investigación

Estamos tan calientes y enojados como el hincha: la autocrítica de Orfila tras el empate de San Martín

"Estamos tan calientes y enojados como el hincha": la autocrítica de Orfila tras el empate de San Martín

Espejismo, irresponsabilidad y castigo: las tres claves que explican un empate con sabor a derrota para San Martín

Espejismo, irresponsabilidad y castigo: las tres claves que explican un empate con sabor a derrota para San Martín

Con la llegada de García y tres bajas obligadas, San Martín rearma el equipo para cortar la sequía

Con la llegada de García y tres bajas obligadas, San Martín rearma el equipo para cortar la sequía

Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
4

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
5

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

Una baja inesperada y un enroque de pilotos: el sacudón que cambia la grilla de la Fórmula 1

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

Hora y TV: Thiago Tirante busca extender su semana soñada en el Masters de Cincinnati

La carta de Chiqui Tapia respecto a las teorías conspirativas contra la selección argentina: De tratar de traidores no se vuelve

La carta de "Chiqui" Tapia respecto a las teorías conspirativas contra la selección argentina: "De tratar de traidores no se vuelve"

Las Leonas superaron a Escocia y aseguraron su boleto a la segunda ronda del Mundial

Las Leonas superaron a Escocia y aseguraron su boleto a la segunda ronda del Mundial

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a farmear aura en Mar del Plata

Video: atacaron a piedrazos y botellazos a jóvenes que se juntaron a "farmear aura" en Mar del Plata

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su fuerza considerable, según el SMN

El Niño ya está activo en Argentina: cuándo alcanzará su "fuerza considerable", según el SMN

Comentarios