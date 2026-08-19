"¡Bienvenido a casa!" San Martín oficializó el regreso de Matías García y ya se sumó a las prácticas

Puesta a punto inmediata

García, de 30 años, no perdió tiempo. Tras sellar su vínculo contractual hasta fin de año en condición de jugador libre, se vistió con la indumentaria albirroja y ya se sumó a los entrenamientos conducidos por Alejandro Orfila en el complejo Natalio Mirkin. El entrenador había solicitado expresamente la llegada de un volante de sus características para dotar de equilibrio y experiencia a una zona medular que venía mostrando falencias.