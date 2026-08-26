Seguridad

Alarma en Córdoba: alumnos llevaron un revólver de gas comprimido y un cuchillo a una escuela

Un joven de 18 años fue aprehendido y otros tres menores quedaron bajo la responsabilidad de sus padres.

EL ARMA QUE SECUESTRÓ LA POLICÍA. Un joven de 18 años fue aprehendido y otros tres menores quedaron bajo la responsabilidad de sus padres.
EL ARMA QUE SECUESTRÓ LA POLICÍA. Un joven de 18 años fue aprehendido y otros tres menores quedaron bajo la responsabilidad de sus padres.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía aprehendió este miércoles a un alumno de 18 años e incautó un arma de aire comprimido, manoplas y un cuchillo en una escuela del barrio General Bustos, en Córdoba.
  • Otros estudiantes alertaron a los directivos tras ver la manipulación del revólver. Las autoridades activaron protocolos ante la sospecha de una pelea con otra institución.
  • El detenido fue trasladado a la Alcaidía Norte, tres menores quedaron con sus padres y la Justicia investiga el caso mientras la comunidad educativa refuerza la seguridad.
Resumen generado con IA

Un episodio generó alarma este miércoles en una escuela del barrio General Bustos, en la ciudad de Córdoba, cuando se descubrió que un grupo de alumnos tenía un revólver de gas comprimido y otros elementos que podían ser utilizados como armas dentro de uno de los salones.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando otros estudiantes advirtieron que un grupo de alumnos de sexto año manipulaba lo que parecía ser un arma dentro del establecimiento.

Al tomar conocimiento de la situación, la directora dio aviso a la Policía, según informó ElDoceTV. Cuando los efectivos llegaron al colegio, identificaron a varios estudiantes, quienes fueron palpados e interrogados.

Durante la inspección, los policías descubrieron que dos alumnos escondían manoplas entre sus prendas del uniforme. Además, los estudiantes indicaron que en la mochila de un joven de 18 años había un cuchillo metálico con mango de plástico y un cartucho disuasivo.

La situación tomó otra dimensión cuando los agentes, acompañados por docentes, ingresaron a un aula. Allí, una alumna entregó un revólver de aire comprimido junto con su garrafa y cinco cartuchos disuasivos.

Las autoridades confirmaron posteriormente que el revólver no era un arma de fuego real.

Un joven de 18 años fue aprehendido

Como resultado del operativo, la Policía aprehendió al joven de 18 años señalado como propietario de la mochila en la que estaban escondidos algunos de los elementos.

El muchacho quedó acusado de una presunta infracción al artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana y fue trasladado a la Alcaidía Norte.

Los efectivos, además, secuestraron todos los elementos encontrados durante el procedimiento.

En cuanto a los otros tres menores involucrados, quedaron a disposición de sus progenitores por orden de la directora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Ante la situación, las autoridades del establecimiento activaron el protocolo de seguridad previsto para este tipo de episodios.

La versión sobre un posible enfrentamiento

En medio de la preocupación generada en la comunidad educativa, comenzó a circular una versión según la cual los estudiantes involucrados habrían planeado enfrentarse con alumnos de otra escuela del barrio.

Sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

El episodio quedó así bajo investigación, mientras la Policía avanzó con el secuestro de los elementos encontrados y el establecimiento educativo puso en marcha las medidas de seguridad correspondientes.

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