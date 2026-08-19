Seguridad

Córdoba: un niño de dos años llevó 71 dosis de cocaína al jardin

Detuvieron al padre de la criatura. La madre del niño, de dos años, ya había sido detenida tras el hallazgo de la droga en un monedero dentro del establecimiento.

Detuvieron a los padres del niño que llevó 71 dosis de cocaína a un centro infantil de Córdoba
Detuvieron a los padres del niño que llevó 71 dosis de cocaína a un centro infantil de Córdoba
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • En Córdoba, detuvieron a los padres de un niño de dos años que llevó 71 dosis de cocaína a su jardín infantil este martes, acusados por presunta comercialización de drogas.
  • A la madre se le cayó un monedero en el aula y el niño lo abrió. Las docentes descubrieron los envoltorios y la policía antinarcotráfico confirmó que era cocaína fraccionada.
  • La Justicia investiga el origen de la droga, mientras los dos menores quedaron bajo custodia de su abuela y el gobierno provincial advirtió sobre la gravedad del caso.
Resumen generado con IA

Los padres del niño de dos años que llevó 71 dosis de cocaína a un centro infantil de Córdoba quedaron detenidos mientras avanza la investigación judicial. El padre fue arrestado este miércoles en barrio Ampliación Cabildo y quedó acusado por la presunta comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor.

La madre del pequeño, de 21 años, había sido detenida el martes, luego de que docentes del Centro de Cuidado Infantil de barrio Ampliación Cabildo encontraran un monedero con numerosos envoltorios de cocaína.

La investigación está a cargo de la fiscal Antinarcotráfico Paulina Lingua, quien ordenó el operativo que terminó con la detención del padre.

Cómo encontraron las 71 dosis de cocaína

El episodio ocurrió el martes, cuando la mujer llegó al centro infantil junto a sus dos hijos, de dos y tres años.

Según la reconstrucción de los investigadores, mientras dejaba a los menores en el establecimiento se le habría caído un monedero rosa sin advertirlo. El niño de dos años tomó el objeto y comenzó a manipularlo dentro del aula.

Cuando una docente intentó ayudarlo a abrir el monedero, encontró numerosos envoltorios con una sustancia blanca. Ante la sospecha de que podía tratarse de droga, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Policía y al 911.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó las pruebas correspondientes y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

En total, fueron secuestradas 71 dosis fraccionadas, presuntamente preparadas para su comercialización.

Detuvieron a los dos padres

La madre del niño fue detenida el martes. De acuerdo con la investigación, cuando regresó al centro infantil habría intentado recuperar el monedero, pero las docentes se negaron porque ya habían dado intervención a la Policía.

La mujer se retiró del lugar y posteriormente regresó para buscar a su hija de tres años. Para ese momento, los efectivos ya se encontraban en el establecimiento y procedieron a detenerla.

Este miércoles, la investigación avanzó con la detención del padre, quien fue localizado en barrio Ampliación Cabildo. El hombre quedó acusado por la presunta comercialización de estupefacientes agravada por la participación de un menor.

La Justicia busca determinar ahora de dónde provenía la cocaína, a quién estaba destinada y si existen otras personas involucradas en la presunta comercialización.

Qué pasó con los niños

Tras las detenciones, los dos menores quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Por disposición del organismo, ambos fueron entregados al cuidado de su abuela materna mientras continúa la investigación judicial.

La advertencia del ministro de Seguridad de Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, calificó el episodio como una “alarma social gravísima” y destacó la actuación de las docentes del centro infantil.

El funcionario remarcó que la capacitación y el compromiso del personal permitieron detectar rápidamente la situación y evitar que el hecho pasara inadvertido.

Quinteros también cuestionó el involucramiento de menores en actividades vinculadas al narcotráfico y sostuvo que “hay límites que no se negocian, y uno de ellos es la infancia”.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los padres y establecer el circuito al que habría estado destinada la droga encontrada en el centro infantil.

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