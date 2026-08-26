La Justicia, por ahora, no podrá procesar al adolescente ni a su padrastro por el disparo dentro del aula

Resumen para apurados
- La Justicia no procesará a un chico de 14 años ni a su padrastro tras haber disparado un arma de fuego dentro de un aula escolar, debido a la inimputabilidad del menor.
- El adolescente llevó a la escuela un arma registrada legalmente a nombre del adulto conviviente y se investiga un segundo revólver que apareció en filmaciones previas.
- La investigación judicial continuará sobre el origen de las armas y la responsabilidad del entorno adulto, mientras se analiza la seguridad armada en el ámbito escolar.
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