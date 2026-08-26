Seguridad

La Justicia, por ahora, no podrá procesar al adolescente ni a su padrastro por el disparo dentro del aula

El chico tiene 14 años y es inimputable. El arma secuestrada estaba registrada a nombre del adulto con el que convivía. Continúa la investigación sobre una segunda arma que apareció en videos.

Un chico de 14 años realizó un disparo dentro del aula con el arma que llevó a la escuela.
Un chico de 14 años realizó un disparo dentro del aula con el arma que llevó a la escuela.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia no procesará a un chico de 14 años ni a su padrastro tras haber disparado un arma de fuego dentro de un aula escolar, debido a la inimputabilidad del menor.
  • El adolescente llevó a la escuela un arma registrada legalmente a nombre del adulto conviviente y se investiga un segundo revólver que apareció en filmaciones previas.
  • La investigación judicial continuará sobre el origen de las armas y la responsabilidad del entorno adulto, mientras se analiza la seguridad armada en el ámbito escolar.
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