Sexo permitido “Sólo por una noche”: una particular comedia romántica

El problema es que hay dificultades para que se encuentren en la única oportunidad del año en que se permite el sexo prematrimonial en una sociedad restrictiva donde las relaciones ha sido prohibidas por una disposición oficial, en una suerte de puente con la saga de “La noche de la expiación” pero sin violencia. “Sienten una chispa al conocerse, pero una serie de contratiempos y misiones secundarias complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras cada uno corre hacia el amor, se aleja de él. Si se acercan el uno al otro, tal vez descubran que lo que más desean está más cerca de lo que creen”, se señala en la sinopsis de la película escrita y dirigida por Will Gluck y protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro.