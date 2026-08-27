EspectáculosTV, Cine y Series

Sexo permitido “Sólo por una noche”: una particular comedia romántica

La película es escrita y dirigida por Will Gluck y protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro.

Sexo permitido “Sólo por una noche”: una particular comedia romántica
Hace 7 Hs

Owen es un joven exitoso cuyo mundo se derrumba porque acaba de ser abandonado por su novia. Allie es una hermosa cantante de jingles, y al mismo tiempo una romántica empedernida. Podrían ser los únicos solteros de la ciudad que buscan algo más que un encuentro pasajero, pero son dos desconocidos que buscan desesperadamente pareja. Así, la trama está servida para una comedia del corazón clásica y tradicional en “Sólo por una noche”.

El problema es que hay dificultades para que se encuentren en la única oportunidad del año en que se permite el sexo prematrimonial en una sociedad restrictiva donde las relaciones ha sido prohibidas por una disposición oficial, en una suerte de puente con la saga de “La noche de la expiación” pero sin violencia. “Sienten una chispa al conocerse, pero una serie de contratiempos y misiones secundarias complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras cada uno corre hacia el amor, se aleja de él. Si se acercan el uno al otro, tal vez descubran que lo que más desean está más cerca de lo que creen”, se señala en la sinopsis de la película escrita y dirigida por Will Gluck y protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro.

“Coyote vs. ACME”: un divertido juicio que costó que llegue a las salas

“Coyote vs. ACME”: un divertido juicio que costó que llegue a las salas

La propuesta discurre desde la intención de tener un amor a mano, aunque sea circunstancial y de coyuntura, al desafío de encontrar un vínculo real y profundo en el entorno de una comunidad donde las reglas se imponen sobre la libre voluntad de los ciudadanos. Gluck apela su experiencia en el género (antes estuvo detrás de cámaras en “Con todos menos contigo y “Se dice de mí”) para desplegar en pantalla personajes atractivos y seductores, aunque en un contexto desafiante y negativo a sus intereses humanos y vitales, donde la política decide meterse hasta en la cama de cada uno y controlar los deseos. Pero el libreto elude la crítica: se limita a relatar los avatares de sus personajes.

Tiburones al acecho tras un accidente aéreo

Tiburones al acecho tras un accidente aéreo

El elenco se completa con Maya Hawke, Julia Fox, King Princess, Ben Marshall, Ziwe, Molly Ringwald y Levar Burton, con el aporte de la experiencia ante la juventud de muchos de sus participantes. Travis Braun colaboró con el guión.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

2

Las personas mayores y la educación superior

3

Cartas de lectores: “Farmear aura”

4

Cartas de lectores: La caída de la natalidad

5

Cartas de lectores: Buscando culpables

Ranking notas premium
El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el peronismo antimilei y detalles del Campo Norte
3

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

“Barreda”: la historia del hombre que asesinó a cuatro mujeres y se llevó la verdad a la tumba
4

“Barreda”: la historia del hombre que asesinó a cuatro mujeres y se llevó la verdad a la tumba

Cambiarán las reglas de votación en la Legislatura: de qué se trata
5

Cambiarán las reglas de votación en la Legislatura: de qué se trata

Más Noticias
Cartas de lectores: ¿por qué corren más los etíopes y los kenianos?

Cartas de lectores: ¿por qué corren más los etíopes y los kenianos?

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Cartas de lectores: el alfajor y el fin del mundo

Cartas de lectores: el alfajor y el fin del mundo

Los niños en redes sociales y el conflicto armado en Colombia

Los niños en redes sociales y el conflicto armado en Colombia

Un tornado arrasó un pueblo de Francia en dos minutos

Un tornado arrasó un pueblo de Francia en dos minutos

Candelaria Rojas Paz: “Mi voz poética se volvió más consciente de la fragilidad y, al mismo tiempo, más valiente”

Candelaria Rojas Paz: “Mi voz poética se volvió más consciente de la fragilidad y, al mismo tiempo, más valiente”

Comentarios