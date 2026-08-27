Sexo permitido “Sólo por una noche”: una particular comedia romántica

Owen es un joven exitoso cuyo mundo se derrumba porque acaba de ser abandonado por su novia. Allie es una hermosa cantante de jingles, y al mismo tiempo una romántica empedernida. Podrían ser los únicos solteros de la ciudad que buscan algo más que un encuentro pasajero, pero son dos desconocidos que buscan desesperadamente pareja. Así, la trama está servida para una comedia del corazón clásica y tradicional en “Sólo por una noche”.
El problema es que hay dificultades para que se encuentren en la única oportunidad del año en que se permite el sexo prematrimonial en una sociedad restrictiva donde las relaciones ha sido prohibidas por una disposición oficial, en una suerte de puente con la saga de “La noche de la expiación” pero sin violencia. “Sienten una chispa al conocerse, pero una serie de contratiempos y misiones secundarias complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras cada uno corre hacia el amor, se aleja de él. Si se acercan el uno al otro, tal vez descubran que lo que más desean está más cerca de lo que creen”, se señala en la sinopsis de la película escrita y dirigida por Will Gluck y protagonizada por Callum Turner y Monica Barbaro.
La propuesta discurre desde la intención de tener un amor a mano, aunque sea circunstancial y de coyuntura, al desafío de encontrar un vínculo real y profundo en el entorno de una comunidad donde las reglas se imponen sobre la libre voluntad de los ciudadanos. Gluck apela su experiencia en el género (antes estuvo detrás de cámaras en “Con todos menos contigo y “Se dice de mí”) para desplegar en pantalla personajes atractivos y seductores, aunque en un contexto desafiante y negativo a sus intereses humanos y vitales, donde la política decide meterse hasta en la cama de cada uno y controlar los deseos. Pero el libreto elude la crítica: se limita a relatar los avatares de sus personajes.
El elenco se completa con Maya Hawke, Julia Fox, King Princess, Ben Marshall, Ziwe, Molly Ringwald y Levar Burton, con el aporte de la experiencia ante la juventud de muchos de sus participantes. Travis Braun colaboró con el guión.