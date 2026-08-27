“Coyote vs. ACME”: un divertido juicio que costó que llegue a las salas

Reacción

Entonces comenzó la reacción. “Era todo lo que yo deseaba que la película pudiera haber sido y más. Era tan especial, lo que la hacía tan frustrante y tan devastadora. La confusión se intensificó, luego la frustración y después una ira abrasadora”, señaló Forte. Su malestar fue compartido por miles de fanáticos de esa animación y derivó en una indignación pública que forzó a Warner a desempolvar el proyecto. Ahora se lo promociona como “la película que ACME no quería que vieras”, pero bien podría apuntarse contra el gran estudio y sus prácticas comerciales en detrimento de lo artístico. Green considera el estreno como un logro: “el negocio del cine, por más que no lo parezca, está liderado y marcado por cineastas, actores y guionistas que quieren crear”.