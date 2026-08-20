Visita papal: Monteoliva confirmó los tres escenarios donde León XIV celebrará misa en Argentina

El segundo escenario será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el "Monumento de los Españoles", ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Finalmente, el Papa se trasladará al interior del país. "También va a hacerse en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), que es el área material Córdoba de la Fuerza Aérea. Es el mismo lugar en el que en 1987 estuvo Juan Pablo II. En esos lugares estamos trabajando para las celebraciones”, explicó la ministra.