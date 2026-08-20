Visita papal: Monteoliva confirmó los tres escenarios donde León XIV celebrará misa en Argentina

Resumen para apurados
- El Gobierno confirmó que el papa León XIV dará misas en Luján, CABA y Córdoba del 8 al 11 de noviembre, durante su primera visita oficial al país.
- El operativo de seguridad abarcará los tres escenarios y pasos fronterizos. Funcionarios nacionales y la Iglesia coordinan la logística con la comitiva vaticana.
- Se prevé una concurrencia masiva de millones de fieles locales y extranjeros en el marco de la primera gira del Sumo Pontífice por América Latina.
El Gobierno nacional comenzó a desandar los detalles de lo que será el evento religioso y político más importante del año: la visita del papa León XIV a la Argentina. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de revelar los tres puntos geográficos donde el Santo Padre encabezará sus celebraciones litúrgicas durante su estadía de tres días en el país.
De la fe en Luján a la historia en Córdoba
En diálogo con la prensa, Monteoliva confirmó que el operativo de seguridad ya está siendo diseñado para tres locaciones clave que albergarán a multitudes. El primer punto confirmado es la provincia de Buenos Aires. “Con certeza, casi que indiscutiblemente, trabajamos con dispositivos de seguridad en la Basílica de Luján, en donde va a haber una misa cubierta y descubierta. Es un aforo de millones de personas el que planificamos”, detalló la funcionaria.
El segundo escenario será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el "Monumento de los Españoles", ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Finalmente, el Papa se trasladará al interior del país. "También va a hacerse en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), que es el área material Córdoba de la Fuerza Aérea. Es el mismo lugar en el que en 1987 estuvo Juan Pablo II. En esos lugares estamos trabajando para las celebraciones”, explicó la ministra.
Fechas, recorridos y hospedaje
León XIV llegará a suelo argentino el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Tras cumplir con su agenda en Buenos Aires, Luján y Córdoba, partirá hacia Perú, completando así su primer viaje oficial a América Latina desde el inicio de su pontificado.
Para garantizar la fluidez del operativo, el Gobierno confirmó que el Sumo Pontífice se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta. Por su parte, la nutrida delegación que lo acompaña se alojará en un hotel contiguo para optimizar los traslados y la logística de seguridad. El dispositivo no solo se limitará a los lugares de las misas, sino que abarcará una vigilancia especial en aeropuertos y pasos fronterizos, ante la esperada llegada de fieles de países vecinos.
La llegada de la avanzada del Vaticano
La preparación de la visita movilizó a las principales figuras del gabinete. Esta semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una reunión de una hora en la Casa Rosada con la cúpula del Episcopado argentino, liderada por el arzobispo porteño, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Del encuentro participaron también los ministros de Seguridad, Capital Humano y el Canciller.
En la reunión estuvo presente el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien destacó “la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas vinculadas a la visita”. Como paso siguiente en la hoja de ruta, se confirmó que el próximo 30 de agosto arribará al país la segunda misión de avanzada de la Santa Sede, encargada de realizar las evaluaciones técnicas finales en el terreno y validar los escenarios previstos para las actividades de León XIV.