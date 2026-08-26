León XIV tendrá como base la Nunciatura Apostólica durante su visita a la Argentina

Resumen para apurados
- El papa León XIV visitará la Argentina del 9 al 11 de noviembre, haciendo base en la Nunciatura porteña para recorrer Buenos Aires, Córdoba y Luján en una gira pastoral.
- Una misión del Vaticano coordina el cronograma y la seguridad, mientras se evalúa un evento masivo en River Plate y visitas a cárceles y sectores vulnerables.
- La visita oficial a la Argentina formará parte de una relevante gira regional de León XIV por Sudamérica, que incluirá escalas previas en Uruguay y posteriores en Perú.
La visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma con un esquema preliminar que contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El pontífice tendría como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, donde se alojaría durante su estadía y desde donde se trasladaría a los distintos puntos del país.
El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, confirmó el esquema luego de reunirse con el Papa en el Vaticano y señaló que el cronograma previsto contempla actividades el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján. Durante esas jornadas, León XIV regresaría a la Nunciatura porteña para descansar.
La agenda todavía no está cerrada y la organización analiza incorporar encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad. También permanece bajo evaluación la posibilidad de una visita a una unidad penitenciaria, entre ellas la cárcel de Villa Devoto, aunque no existe una confirmación definitiva, consignó el diario "Ámbito".
En paralelo, una misión del Vaticano llegó esta semana a la Argentina para avanzar en los detalles del itinerario y en el dispositivo de seguridad que acompañará al pontífice. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, explicó Scheining en declaraciones radiales.
Otro de los puntos que se encuentra en análisis es la realización de un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate. El arzobispo señaló que el escenario resulta “muy interesante” para esa actividad, aunque advirtió que su capacidad, estimada en 85.000 personas, es uno de los aspectos que todavía debe resolver la organización. “Todavía no está definido”, indicó.
El esquema de la visita también contempla una reunión institucional entre León XIV y autoridades del Episcopado argentino. El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, serán recibidos por el pontífice el jueves 27 en Roma.
Scheining también contó detalles del encuentro que mantuvo con León XIV en el Vaticano, que fue su primer contacto personal con el pontífice. Según relató, conversaron sobre la Argentina, la Iglesia y la próxima visita. “Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno”, describió.
De esta manera, Buenos Aires, Córdoba y Luján aparecen como los principales destinos previstos para la visita, mientras continúan las definiciones sobre los actos y encuentros que se desarrollarán en cada jornada. El viaje a la Argentina formará parte de una gira regional que incluirá previamente a Uruguay y continuará luego en Perú.