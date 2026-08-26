SociedadActualidad

León XIV tendrá como base la Nunciatura Apostólica durante su visita a la Argentina

El programa preliminar contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 9 y el 11 de noviembre. El cronograma todavía no está cerrado.

El Papa León XIV.
El Papa León XIV.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV visitará la Argentina del 9 al 11 de noviembre, haciendo base en la Nunciatura porteña para recorrer Buenos Aires, Córdoba y Luján en una gira pastoral.
  • Una misión del Vaticano coordina el cronograma y la seguridad, mientras se evalúa un evento masivo en River Plate y visitas a cárceles y sectores vulnerables.
  • La visita oficial a la Argentina formará parte de una relevante gira regional de León XIV por Sudamérica, que incluirá escalas previas en Uruguay y posteriores en Perú.
Resumen generado con IA

La visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma con un esquema preliminar que contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El pontífice tendría como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, donde se alojaría durante su estadía y desde donde se trasladaría a los distintos puntos del país.

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, confirmó el esquema luego de reunirse con el Papa en el Vaticano y señaló que el cronograma previsto contempla actividades el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján. Durante esas jornadas, León XIV regresaría a la Nunciatura porteña para descansar.

El Papa León XIV alertó sobre el avance de la IA: “No pueden ser los algoritmos los que decidan”

El Papa León XIV alertó sobre el avance de la IA: “No pueden ser los algoritmos los que decidan”

La agenda todavía no está cerrada y la organización analiza incorporar encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad. También permanece bajo evaluación la posibilidad de una visita a una unidad penitenciaria, entre ellas la cárcel de Villa Devoto, aunque no existe una confirmación definitiva, consignó el diario "Ámbito".

En paralelo, una misión del Vaticano llegó esta semana a la Argentina para avanzar en los detalles del itinerario y en el dispositivo de seguridad que acompañará al pontífice. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, explicó Scheining en declaraciones radiales.

Quién era Romina Cruz, la violinista que tocó ante el papa León XIV y murió a los 9 años

Quién era Romina Cruz, la violinista que tocó ante el papa León XIV y murió a los 9 años

Otro de los puntos que se encuentra en análisis es la realización de un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental de River Plate. El arzobispo señaló que el escenario resulta “muy interesante” para esa actividad, aunque advirtió que su capacidad, estimada en 85.000 personas, es uno de los aspectos que todavía debe resolver la organización. “Todavía no está definido”, indicó.

El esquema de la visita también contempla una reunión institucional entre León XIV y autoridades del Episcopado argentino. El arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro, serán recibidos por el pontífice el jueves 27 en Roma.

Scheining también contó detalles del encuentro que mantuvo con León XIV en el Vaticano, que fue su primer contacto personal con el pontífice. Según relató, conversaron sobre la Argentina, la Iglesia y la próxima visita. “Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno”, describió.

De esta manera, Buenos Aires, Córdoba y Luján aparecen como los principales destinos previstos para la visita, mientras continúan las definiciones sobre los actos y encuentros que se desarrollarán en cada jornada. El viaje a la Argentina formará parte de una gira regional que incluirá previamente a Uruguay y continuará luego en Perú.

Temas Buenos AiresConferencia Episcopal ArgentinaLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000
1

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos
3

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios
4

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura
5

Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora del camión de basura

Ranking notas premium
Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
1

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos
2

Se recibió de abogada a los 64 años y creó un proyecto para proteger a los varitas agredidos

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT
3

Mohamed y Cabrera: una disputa que nació en Ciencias Exactas y llegó al Rectorado de la UNT

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
4

El Colegio de Abogados planteará la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el peronismo antimilei y detalles del Campo Norte
5

Acevedo con el líder de ATSA, Manzur y el "peronismo antimilei" y detalles del Campo Norte

Más Noticias
El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

El Gobierno utilizará $2 billones de la Anses para destrabar los créditos hipotecarios

“A nosotros nos interesa la persona”: qué hará el Ministerio de Educación tras el disparo en la escuela

“A nosotros nos interesa la persona”: qué hará el Ministerio de Educación tras el disparo en la escuela

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Videos: una avalancha provocó una brutal inundación en Nepal que dejó al menos 98 muertos y cientos de desaparecidos

Rige la alerta amarilla por viento zonda: cuáles son las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por viento zonda: cuáles son las provincias afectadas

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Darío Sandrone, sobre el vínculo entre IA y pensamiento: “¿Para qué escribir si una máquina puede hacerlo por nosotros?”

Darío Sandrone, sobre el vínculo entre IA y pensamiento: “¿Para qué escribir si una máquina puede hacerlo por nosotros?”

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

Nevadas de hasta 1,5 metros y ráfagas de 90 km/h: hay alertas naranja y amarilla en 10 provincias

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

La morosidad de las familias: un 40% de los deudores debe menos de $375.000

Comentarios