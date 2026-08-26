León XIV tendrá como base la Nunciatura Apostólica durante su visita a la Argentina

En paralelo, una misión del Vaticano llegó esta semana a la Argentina para avanzar en los detalles del itinerario y en el dispositivo de seguridad que acompañará al pontífice. “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, explicó Scheining en declaraciones radiales.