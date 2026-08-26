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Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

La Selección buscará este jueves meterse en la final del Mundial de hockey sobre césped. Jugará desde las 15.30 en Bélgica y llega invicta después de una sólida campaña.

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas enfrentan este jueves a Australia en Bélgica por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped, con el objetivo de sellar su clasificación a la final.
  • Argentina llega invicta tras liderar su zona, mientras que Australia avanzó con lo justo. La Selección nacional ganó además los últimos cuatro enfrentamientos directos.
  • El vencedor jugará el sábado por el título ante Bélgica o Países Bajos. El equipo argentino busca disputar una nueva final para intentar conquistar su tercer campeonato mundial.
Resumen generado con IA

Las Leonas están a un partido de volver a disputar una final del mundo. La Selección enfrentará este jueves a Australia por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos.

El encuentro comenzará a las 15.30 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Antes, desde las 13, Países Bajos y Bélgica protagonizarán la otra semifinal. Los ganadores se enfrentarán el sábado a las 11 por el título, mientras que los perdedores jugarán por la medalla de bronce desde las 8.

Las Leonas llegan invictas a las semifinales

El equipo dirigido por Fernando Ferrara construyó una campaña sin derrotas. En la primera fase debutó con un empate 1-1 frente a Estados Unidos, luego venció 3-2 a Alemania y cerró con un triunfo 2-0 sobre Escocia.

Esos resultados le permitieron terminar como líder con siete puntos, seis goles a favor y apenas tres en contra.

Argentina trasladó el triunfo sobre Alemania a la segunda fase y mantuvo su regularidad. Derrotó 3-0 a España y posteriormente igualó 0-0 contra Bélgica para quedarse con el primer lugar del Grupo F.

Terminar en lo más alto también entregó un beneficio importante: evitar a Países Bajos, la principal favorita al título, en semifinales.

Australia llegó con lo justo

El recorrido de las Hockeyroos fue considerablemente más complicado.

Australia comenzó venciendo 2-0 a Japón, pero posteriormente perdió 4-2 frente a Países Bajos. En la segunda fase empató 1-1 tanto contra China como frente a India.

Terminó con apenas dos puntos en el Grupo E y consiguió avanzar por un margen mínimo: superó a India gracias a haber convertido un gol más, después de que ambas terminaran con una diferencia de -2.

El presente irregular, sin embargo, contrasta con su historia. Australia conquistó tres medallas de oro olímpicas -1988, 1996 y 2000- y fue campeona del mundo en 1994 y 1998. Además, obtuvo el bronce en la última Copa del Mundo.

Un historial reciente favorable para Las Leonas

Argentina también llega fortalecida por sus últimos enfrentamientos contra las australianas.

Durante 2026 se enfrentaron dos veces por la Pro League y Las Leonas ganaron ambos partidos: 1-0 y 3-0. La tendencia ya había comenzado en 2025, cuando consiguieron otras dos victorias por 2-1.

El último antecedente olímpico fue mucho más ajustado. En París 2024 igualaron 3-3 después de que Australia consiguiera empatar mediante un córner corto en el último segundo.

Para encontrar la última derrota oficial argentina frente a las Hockeyroos hay que retroceder hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando las australianas se impusieron 2-0 durante la fase de grupos.

Gorzelany, una de las armas de Argentina

Entre las figuras del equipo argentino aparece Agustina Gorzelany. Su efectividad en el córner corto volvió a resultar determinante y ya convirtió cuatro goles durante este Mundial.

Además, alcanzó los 12 tantos en Copas del Mundo e igualó el registro histórico de Luciana Aymar.

Majo Granatto aporta otro de los pilares del seleccionado. La delantera acumula más de 250 partidos con la camiseta argentina y vuelve a ser una de las referentes del plantel.

Del otro lado, Argentina deberá prestar especial atención a Claire Colwill y Abigail Wilson. Ambas llevan tres goles y son las máximas anotadoras de Australia en el certamen.

¿Qué pasa si Las Leonas empatan contra Australia?

Si el encuentro termina igualado después de los 60 minutos reglamentarios, no habrá tiempo suplementario.

La clasificación se resolverá directamente mediante shoot-outs. Cada seleccionado tendrá cinco ejecutoras, que comenzarán desde la línea de 23 metros y dispondrán de ocho segundos para intentar superar a la arquera rival.

Si la igualdad continúa después de las primeras cinco ejecuciones, la definición pasará a muerte súbita.

Las Leonas buscarán evitar ese escenario y conseguir dentro del tiempo reglamentario el boleto hacia una nueva final. Argentina persigue su tercer título mundial después de las consagraciones de 2002 y 2010 y de haber sido subcampeona en 2022.

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