Las Leonas superaron a Escocia y aseguraron su boleto a la segunda ronda del Mundial
Con un gol y una asistencia de María José Granatto más la definición de Lara Casas, el seleccionado de Fernando Ferrara cerró la fase inicial invicto en Wavre con siete puntos y aseguró su lugar en la segunda ronda del certamen ecuménico.
Resumen para apurados
- Las Leonas vencieron 2-0 a Escocia en Wavre, Bélgica, y clasificaron a la segunda ronda del Mundial de hockey tras finalizar invictas y primeras en el Grupo B.
- Con goles de Granatto y Casas, el equipo cerró la fase con siete puntos, sumando esta victoria al triunfo ante Alemania y la igualdad frente a Estados Unidos.
- El seleccionado aguarda rivales para la siguiente fase de grupos, donde los dos mejores accederán de forma directa a las semifinales de la Copa del Mundo.
Las Leonas mostraron toda su jerarquía y vencieron por 2-0 a Escocia en el cierre del Grupo B del Mundial que se disputa de manera conjunta en Bélgica y los Países Bajos. Con esta victoria en el Belfius Hockey Arena de Wavre, el equipo dirigido por Fernando Ferrara concluyó la fase inicial como líder de su zona con siete unidades y garantizó su presencia entre los ocho mejores combinados del torneo.
El conjunto nacional impuso condiciones a lo largo de los cuatro cuartos y destrabó el trámite en el tramo final del primer segmento: tras una jugada de córner corto, María José Granatto definió con precisión para marcar el 1-0. Ya en el complemento, la propia número 10 asistió a Lara Casas para decretar el segundo tanto y liquidar el pleito ante un rival que casi no generó peligro sobre el arco albiceleste.
El camino argentino en la fase regular incluyó un empate 1-1 frente a Estados Unidos, un electrizante triunfo 3-2 ante Alemania y el reciente éxito frente a las británicas. Ahora, Las Leonas aguardan por la definición entre alemanas y estadounidenses para conocer el arrastre de puntos hacia la segunda ronda, donde se conformarán dos nuevos cuadrangulares (Grupos E y F) en los que los dos primeros de cada zona accederán directamente a las semifinales de la Copa del Mundo.