Las Leonas superaron a Escocia y aseguraron su boleto a la segunda ronda del Mundial

El camino argentino en la fase regular incluyó un empate 1-1 frente a Estados Unidos, un electrizante triunfo 3-2 ante Alemania y el reciente éxito frente a las británicas. Ahora, Las Leonas aguardan por la definición entre alemanas y estadounidenses para conocer el arrastre de puntos hacia la segunda ronda, donde se conformarán dos nuevos cuadrangulares (Grupos E y F) en los que los dos primeros de cada zona accederán directamente a las semifinales de la Copa del Mundo.