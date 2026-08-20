La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

El partido había quedado interrumpido después de que se produjeran enfrentamientos entre integrantes de ambos planteles cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios. De acuerdo con el informe policial incorporado al expediente, la intervención de la Infantería fue necesaria para contener la situación. Posteriormente, durante la espera por la reanudación, también se registraron incidentes con simpatizantes de Concepción que ingresaron al campo de juego y arrojaron elementos contra el personal policial.