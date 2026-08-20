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La final entre Graneros y Concepción FC se reanuda a puertas cerradas y será televisada

El duelo que definirá al campeón del Apertura de la Liga Tucumana continuará este viernes desde las 16 en el estadio de San Martín, sin público y con una fuerte limitación para los medios.

EN LA CIUDADELA. La final se jugará en el estadio de San Martín, sin público y con estrictas medidas de seguridad.
EN LA CIUDADELA. La final se jugará en el estadio de San Martín, sin público y con estrictas medidas de seguridad.
Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • Graneros y Concepción FC reanudarán la final de la Liga Tucumana este viernes en el estadio de San Martín a puertas cerradas, tras ser suspendida por incidentes.
  • El duelo se interrumpió en el entretiempo (0-0) por peleas entre planteles e invasión de hinchas que agredieron a la policía, derivando en sanciones y detenciones.
  • El campeón del Apertura se definirá en un marco atípico y blindado, con acceso restringido a la prensa y un precedente severo de seguridad para el fútbol local.
Resumen generado con IA

La final del Apertura de Primera División de la Liga Tucumana de Fútbol tendrá una definición atípica. Deportivo Graneros y Concepción FC volverán a enfrentarse este viernes desde las 16 en el estadio de San Martín, pero lo harán bajo un estricto operativo de seguridad, sin público en las tribunas y con un fuerte límite para el ingreso de periodistas.

La casa madre del fútbol tucumano resolvió reprogramar el tiempo restante del encuentro luego de la suspensión dispuesta el domingo, cuando ambos equipos igualaban 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos. La decisión fue adoptada por el Tribunal de Disciplina tras analizar el informe arbitral y la documentación remitida por la Policía de Tucumán.

El partido había quedado interrumpido después de que se produjeran enfrentamientos entre integrantes de ambos planteles cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios. De acuerdo con el informe policial incorporado al expediente, la intervención de la Infantería fue necesaria para contener la situación. Posteriormente, durante la espera por la reanudación, también se registraron incidentes con simpatizantes de Concepción que ingresaron al campo de juego y arrojaron elementos contra el personal policial.

Ante ese escenario, el Tribunal de Disciplina dispuso suspensiones provisionales y solicitó los descargos de los involucrados. Entre ellos figura Pedro Villarreal, jugador de Concepción FC, quien fue expulsado durante el partido, además de Patricio Chemes, integrante del cuerpo técnico del "Cuervo".

La final se jugará sin público

La reanudación tendrá como principal particularidad la ausencia de espectadores. El duelo se disputará a puertas cerradas, por lo que las tribunas del estadio de San Martín permanecerán vacías.

La Liga estableció que cada club podrá ingresar con una delegación de hasta 30 personas, entre jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes. Todos deberán estar incluidos en una nota membretada y firmada por las autoridades de cada institución.

La medida alcanza también a la prensa. Cada club podrá acreditar un solo medio oficial, compuesto por un máximo de cuatro personas, quienes deberán presentar su DNI para ingresar al estadio. La acreditación deberá ser gestionada previamente por las instituciones participantes.

El resto de los medios no podrá ingresar. La Liga especificó que no estarán autorizados medios radiales, de streaming ni de redes sociales. La única transmisión televisiva prevista será la de Canal 10.

El duelo tendrá fuerte operativo de seguridad

La resolución del Tribunal también estableció que el tiempo restante del partido deberá disputarse bajo un dispositivo especial, con las puertas cerradas y con las delegaciones ubicadas a una distancia mínima de 70 kilómetros de las localidades de Concepción y Graneros.

El antecedente inmediato explica las medidas. Según la documentación policial, después de los primeros incidentes se realizó un operativo para despejar las tribunas y el campo de juego. Cinco personas fueron aprehendidas y otra fue detenida por contar con un pedido de captura vigente.

De esta manera, Graneros y Concepción volverán a encontrarse para definir al campeón del Apertura en un escenario completamente diferente al previsto originalmente. Quedan por jugarse los segundos 45 minutos de una final que, después de los incidentes, tendrá una definición sin hinchas y con una presencia periodística reducida al mínimo.

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