Antonelli, el hincha de Concepción FC que quiere terminar con 32 años de espera

Matías Antonelli conoce como pocos lo que significa Concepción FC. Es hincha, se crió en el club y regresó en 2024 para volver a defender los colores que lleva desde chico. Desde entonces vivió un ascenso y disputó dos finales. Ahora tendrá una tercera oportunidad, pero con un condimento especial: está a solamente 45 minutos de cumplir el sueño que alguna vez imaginó como hincha.