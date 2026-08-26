Tucumán Central cambia de goleador y espera por sus referentes ante Boca Unidos

Resumen para apurados
- Tucumán Central recibe este sábado a Boca Unidos por la Reválida del Federal A obligado a ganar para no descender, con Felipe Estrada como reemplazo del goleador Montenegro.
- Tras caer 2-0 ante Independiente de Chivilcoy, el DT Walter Arrieta analiza cambios en el arco y evalúa la inclusión de los referentes Krupoviesa, Sánchez y Perdigón.
- El encuentro marcará un punto de inflexión en la Zona A de la Reválida para las aspiraciones de permanencia del equipo tucumano en la tercera categoría del fútbol argentino.
Tucumán Central se prepara para un partido determinante en su lucha por mantenerse en el Torneo Federal A. El equipo de Villa Alem recibirá este sábado desde las 15 a Boca Unidos de Corrientes, por la sexta fecha de la Zona A de la Reválida, con el arbitraje de Francisco Acosta, de Santiago del Estero.
El conjunto dirigido por Walter Arrieta llega obligado a sumar después de la derrota por 2-0 ante Independiente de Chivilcoy en la quinta jornada, resultado que volvió a complicar su situación en la pelea por la permanencia.
Para este compromiso, el entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada. Valentín Montenegro, máximo goleador del equipo, llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar en la delantera será ocupado por Felipe Estrada, quien ya cumplió la sanción que arrastraba y está nuevamente disponible.
Pero no será la única duda que Arrieta deberá resolver. El técnico espera contar con el capitán Patricio Krupoviesa y con los volantes Lucas Sánchez y Matías Perdigón, tres futbolistas que son importantes dentro de la estructura del equipo. La presencia de los tres se terminará de definir en las prácticas de este jueves y viernes.
También resta resolver quién ocupará el arco. Daniel Moyano aparece como una de las alternativas para regresar a la titularidad, aunque Néstor Tonini también tiene posibilidades de mantenerse entre los once.
Con todas estas incógnitas todavía abiertas, una posible formación para enfrentar al conjunto correntino sería con Moyano o Tonini; Lautaro Herrera, Krupoviesa, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Matías Smith, Sánchez, Perdigón y Brahian Collante; Estrada y Rodrigo Abregú.
Las últimas dos prácticas antes del partido serán claves para que Arrieta termine de definir el equipo que saldrá a buscar tres puntos fundamentales.