La Corte Suprema rechazó un planteo de Marcelo Corazza en la causa por explotación sexual de menores

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por la defensa de Marcelo Corazza, el productor televisivo y exganador del reality Gran Hermano, acusado de integrar una banda dedicada a la explotación sexual de menores.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el planteo bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Qué cuestionaba la defensa de Corazza
El planteo del exproductor televisivo apuntaba contra una decisión de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que había ampliado su procesamiento, modificado la calificación legal en su contra y ordenado su detención.
La defensa sostuvo que el fallo era “arbitrario” y reiteró que Corazza era ajeno a los hechos investigados. Sin embargo, ese planteo ya había sido rechazado previamente por la Cámara Federal de Casación Penal.
Tras esa decisión, el exganador de Gran Hermano llegó a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario en queja, que finalmente fue descartado por el máximo tribunal.
El juicio oral que se desarrolla en Comodoro Py
Actualmente el caso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N.º 3, donde Corazza es juzgado junto a otros cuatro acusados.
La causa investiga una presunta asociación ilícita dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual de menores.
Según la acusación presentada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, la organización reclutaba adolescentes varones menores de edad para “forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente”.
De acuerdo con la investigación, las maniobras habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones, en un período que se extendería desde 1999 hasta marzo de 2023.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició el 24 de octubre de 2022 a partir de una denuncia presentada ante la PROTEX por una de las víctimas.
En un primer momento el caso fue investigado por la justicia ordinaria, pero luego pasó al fuero federal de los tribunales de Comodoro Py al incorporarse el delito de trata de personas.
Según la fiscalía, las conductas investigadas “tuvieron su génesis en 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad”, con la incorporación constante de nuevas víctimas.
Las detenciones y la acusación
Corazza fue detenido por primera vez el 20 de marzo de 2023, acusado de haberse reunido en 2001 con un menor de 14 años en su vehículo y masturbarse frente a él.
En el mismo operativo también fueron arrestadas otras cuatro personas, imputadas por delitos más graves vinculados a la trata de personas y abuso sexual.
En abril de ese año Corazza recuperó la libertad debido a la calificación legal inicial de los hechos. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones modificó la imputación y acusó a todos los detenidos —incluido el productor— de integrar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil.
A raíz de esa resolución fue detenido nuevamente el 31 de mayo de 2023 y trasladado al penal federal de Ezeiza, donde permaneció hasta noviembre de ese año, cuando la causa ya estaba radicada en la justicia federal.
El supuesto funcionamiento de la organización
Según la acusación judicial, el presunto jefe de la banda era Francisco Rolando Angelotti.
Los investigadores sostienen que el grupo utilizaba distintas estrategias para captar a adolescentes varones, ganarse su confianza y luego someterlos a prácticas sexuales para beneficio propio o de otros adultos.
La fiscalía señaló que los jóvenes eran reclutados mediante engaños y seducción, en muchos casos a través de aplicaciones de citas. Luego, según la acusación, se aprovechaban de su vulnerabilidad para abusarlos y promover encuentros sexuales con otros hombres mayores.
Además de Angelotti, también están imputados como miembros de la organización Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar.
La postura de Corazza
Antes del inicio del juicio oral, Corazza sostuvo públicamente su inocencia.
“Soy inocente”, afirmó en declaraciones periodísticas. También aseguró que su defensa se realizará en el ámbito judicial.
“No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”, expresó.
El proceso continúa ante el Tribunal Oral Federal 3, integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni,