Pidieron absolver a Marcelo Corazza por prescripción en la causa por abuso sexual infantil

Resumen para apurados
- El fiscal Juan García Elorrio pidió absolver a Marcelo Corazza en el juicio por abuso sexual infantil y trata, al considerar prescriptos los delitos y notar falta de pruebas.
- La causa investiga una red de explotación activa entre 1999 y 2023. Corazza fue detenido en 2023, pero la fiscalía solicitó penas graves solo para otros cuatro acusados.
- El pedido fiscal encamina a Corazza hacia la absolución, mientras el juicio en el Tribunal Oral Federal 3 avanza para definir las condenas y reparaciones económicas de la red.
El fiscal general Juan García Elorrio pidió la absolución de Marcelo Corazza en el juicio que lo tiene como acusado por corrupción de menores, trata de personas y abuso sexual. El representante del Ministerio Público consideró que los delitos más antiguos atribuidos al ex ganador de Gran Hermano ya están prescriptos por el paso del tiempo, mientras que los hechos más recientes no cuentan con pruebas suficientes para sostener una acusación sólida en su contra.
Puntualmente, a Corazza se lo había acusado por un episodio ocurrido en 2001, cuando presuntamente cometió abuso sexual y exhibiciones obscenas contra un menor de entre 11 y 13 años, en un encuentro que habría sido facilitado por Francisco Angelotti Notarbartolo, señalado como el líder de la organización.
El pedido de absolución que formuló la fiscalía para Corazza también alcanza a la acusación de asociación ilícita, delito por el cual el fiscal solicitó el sobreseimiento para todos los imputados de la causa. Distinto es el panorama para los otros cuatro acusados, para quienes el Ministerio Público Fiscal pidió penas de prisión: 22 años para Angelotti Notarbartolo, 11 años para Leandro Aguiar y 10 años tanto para Fernando Charpenet como para Raúl Mermet.
Según sostiene la fiscalía, estos imputados tuvieron roles activos en la captación y el sometimiento de adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, en un período que se extendió desde 1999 hasta marzo de 2023.
El juicio se desarrolla a puertas cerradas en el Tribunal Oral Federal N°3. Allí, la fiscalía remarcó que, más allá de los planteos de prescripción, corresponde fijar una reparación económica destinada a las víctimas, que deberá ser afrontada solidariamente por quienes resulten condenados. Ese resarcimiento busca compensar los daños ocasionados a los menores que, siempre según la acusación, fueron captados mediante engaños y promesas de beneficios a cambio de someterse a abusos sexuales.
El proceso judicial y la acusación
La causa se originó a partir de la hipótesis que construyeron los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes describieron a la banda como una estructura dedicada a captar adolescentes varones para someterlos, mediante engaños, a distintas prácticas sexuales con adultos, fomentando además su corrupción y su prostitución.
Para los fiscales, estos hechos se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones, siempre entre 1999 y marzo de 2023.
El origen del expediente se remonta al 24 de octubre de 2022, cuando la denuncia de una víctima ante la PROTEX, la fiscalía especializada en trata de personas, derivó en la intervención de la Justicia ordinaria y, poco después, de la Justicia federal.
Ya con la investigación federalizada a través del tribunal de Comodoro Py 2002, la fiscalía graficó la magnitud del caso al señalar que esas conductas tuvieron su génesis en 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y una constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad.
Las detenciones y el giro judicial
Corazza fue arrestado por primera vez el 20 de marzo de 2023, tras ser acusado de haberse encontrado en 2001 con un menor de 14 años en su automóvil, episodio en el que se le imputa haberse masturbado delante del adolescente.
Junto con él cayeron otros cuatro hombres, imputados por cargos aún más graves relacionados con trata de personas y abuso sexual. Un mes después, Corazza recuperó la libertad, porque en ese momento la calificación en su contra todavía no alcanzaba la figura más severa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones incluyó más tarde la acusación de integrar una asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil para todos los imputados.
El productor volvió a ser detenido el 31 de mayo de ese año y quedó alojado en la Unidad Penal de Ezeiza hasta noviembre, ya con el caso radicado de forma definitiva en los tribunales federales.
Los roles definidos por la investigación
La pesquisa identificó a Francisco Rolando Angelotti como el presunto líder de la banda. Se lo acusa por trata de personas con agravantes (por engaño, por aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas, por la reiteración en más de tres casos y por hechos consumados en cinco ocasiones), además de promoción de la prostitución, abuso sexual continuado con acceso carnal y tenencia de imágenes de abuso infantil.
La fiscalía sostuvo que pudo reconstruir las diversas estrategias que utilizaba el líder de la organización para reclutar a jóvenes varones menores de edad: primero se ganaba su respeto, su admiración y su confianza, y de esa manera dominaba su voluntad, para luego someterlos a distintos actos sexuales, tanto para su propia satisfacción como para la de otros adultos.
Junto a Angelotti, la acusación también señala a Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar como integrantes activos de la organización. En particular, se les atribuye a Angelotti y a Aguiar el rol de haber captado a los menores a través de aplicaciones de citas, aprovechando su falta de madurez y sus situaciones precarias. De acuerdo con la investigación, los adolescentes eran luego persuadidos para mantener relaciones con adultos, entre los que se cuentan los propios coimputados Mermet y Charpenet.
En la etapa previa al juicio oral, Corazza se mantuvo firme en su postura de inocencia. "Soy inocente", aseguró en declaraciones públicas. Consultado sobre cómo se prepara para su defensa, respondió que no se está preparando de ninguna forma, que solo va a contar su vida, y que nunca antes se había defendido. Agregó que lo único que busca es ser escuchado donde tiene que defenderse, que es en la Justicia, y expresó su deseo de que termine de una vez este mal momento.