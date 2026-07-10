Pidieron absolver a Marcelo Corazza por prescripción en la causa por abuso sexual infantil

En la etapa previa al juicio oral, Corazza se mantuvo firme en su postura de inocencia. "Soy inocente", aseguró en declaraciones públicas. Consultado sobre cómo se prepara para su defensa, respondió que no se está preparando de ninguna forma, que solo va a contar su vida, y que nunca antes se había defendido. Agregó que lo único que busca es ser escuchado donde tiene que defenderse, que es en la Justicia, y expresó su deseo de que termine de una vez este mal momento.