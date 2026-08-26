Arsenal va con todo por Julián Álvarez: la impactante oferta que prepara para sacarlo del Atlético de Madrid
Los "Gunners" buscarían destrabar la salida del delantero argentino con una propuesta cercana a los 150 millones que incluiría a Gabriel Jesus y Viktor Gyökeres. El Atlético necesita resolver el conflicto antes del cierre del mercado.
Resumen para apurados
- Arsenal prepara una oferta de 150 millones de euros para fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid antes del cierre del mercado europeo ante su conflicto con el club.
- La propuesta incluye a Gabriel Jesus y Viktor Gyökeres. El conflicto creció tras el deseo del argentino de salir, silbidos de los hinchas y el rechazo a venderlo al Barcelona.
- Con el libro de pases cerrando el 1° de septiembre, el acuerdo resolvería la tensión en Atlético y marcaría uno de los traspasos más impactantes del fútbol europeo.
El futuro de Julián Álvarez podría protagonizar uno de los movimientos más impactantes del cierre del mercado de pases europeo. En medio de su conflictiva situación con el Atlético de Madrid, Arsenal apareció como una alternativa y prepara una agresiva propuesta para llevar al delantero argentino nuevamente a la Premier League.
Según trascendió, la operación alcanzaría un valor cercano a los 150 millones e incluiría una importante suma de dinero más los pases de Gabriel Jesus y Viktor Gyökeres.
La nueva fórmula mejora considerablemente una propuesta anterior de los "Gunners", que contemplaba solamente a Gyökeres como parte de pago. Para el Atlético, además, podría representar una solución inmediata: recibiría una importante cantidad de dinero y dos delanteros para cubrir la eventual salida de una de sus principales figuras.
El conflicto entre Julián Álvarez y Atlético de Madrid
La situación del argentino se complicó después de que trascendiera su intención de abandonar el club. El delantero incluso recibió una fuerte silbatina de los hinchas del Atlético durante el último partido frente a Villarreal.
Su prioridad era continuar su carrera en Barcelona, que mantiene al delantero argentino entre sus principales objetivos para reforzar el ataque. Sin embargo, desde Madrid mantienen una postura firme: no quieren transferir a una de sus figuras a un rival directo.
Esa negativa dejó al delantero en una posición complicada y abrió la puerta para los clubes de la Premier League. Además de Arsenal, Chelsea también apareció mencionado entre los posibles interesados.
Para el conjunto dirigido por Diego Simeone, la propuesta de Arsenal podría convertirse en una salida beneficiosa. Además de recuperar ampliamente la inversión realizada para contratar al argentino en 2024, incorporaría a Gyökeres, un futbolista que ya había aparecido anteriormente en los planes del club, y a Gabriel Jesus.
El tiempo, sin embargo, empieza a jugar un papel determinante. El mercado cerrará el 1° de septiembre y todas las partes necesitan encontrar una solución.
¿Por qué Julián Álvarez no se entrenó con Atlético?
En medio de las negociaciones apareció otro episodio que incrementó las especulaciones. Álvarez estuvo ausente durante el entrenamiento matutino realizado en Majadahonda y rápidamente surgieron versiones sobre una posible medida de fuerza para acelerar su salida.
Atlético de Madrid dio otra explicación. Desde el club informaron que el delantero sufrió una "indisposición" después de pasar una mala noche y que esa fue la razón por la que no participó de la práctica.
La ausencia llamó particularmente la atención porque, pese al conflicto, el comportamiento del argentino había sido intachable. Regresó en tiempo y forma después de sus vacaciones, continuó entrenándose y permaneció a disposición de Simeone pese a que su intención de marcharse ya era conocida.
Por eso, la próxima práctica puede entregar una señal importante. Si Álvarez vuelve a trabajar normalmente, la explicación médica ganará fuerza. Si vuelve a ausentarse, las especulaciones alrededor de una transferencia podrían aumentar.
Mientras tanto, Arsenal mueve sus fichas. Una propuesta millonaria, dos delanteros como parte de la operación y apenas unos días para negociar pueden terminar destrabando una de las grandes novelas del mercado europeo.