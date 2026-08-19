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Aston Villa fichó a un arquero por 35 millones de euros: ¿qué pasará con "Dibu" Martínez?

El club inglés incorporó al japonés Zion Suzuki, de 23 años, con contrato hasta 2031. Su llegada aumenta la incertidumbre sobre el futuro del arquero de la Selección Argentina.

Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa.
Emiliano Martínez, arquero del Aston Villa.
19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Aston Villa fichó al arquero Zion Suzuki por 35 millones de euros, lo que genera dudas sobre la continuidad de Emiliano Martínez en el arco del club inglés.
  • Suzuki firmó contrato hasta 2031 tras dejar el Parma, mientras Martínez arrastra una lesión en la mano derecha y negociaciones frustradas con Juventus.
  • El debut de la Premier ante Brighton y el cierre del mercado el 31 de agosto definirán la titularidad y una posible salida del arquero argentino.
Resumen generado con IA

El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez en Aston Villa volvió a quedar bajo interrogantes. El conjunto de Birmingham desembolsó cerca de 35 millones de euros para incorporar al arquero japonés Zion Suzuki, una operación que aumenta la competencia por el puesto y podría modificar la situación del campeón del mundo.

Suzuki tiene 23 años, llega procedente del Parma de Italia y firmó un contrato hasta 2031. Aunque nació en Nueva Jersey, representa internacionalmente a Japón y viene de destacarse en la última Copa del Mundo.

El arquero también había estado cerca de incorporarse al PSG, aunque aquella operación finalmente no prosperó. Ahora desembarca en la Premier League con un objetivo ambicioso. Durante su presentación manifestó su intención de “hacer historia” con Aston Villa y llegará para competir por la titularidad.

Su incorporación abre inevitablemente interrogantes alrededor de Martínez, quien lleva más de 250 partidos defendiendo el arco del conjunto inglés.

El pase de Dibu Martínez que no se concretó

El arquero argentino, de 33 años, estuvo cerca de continuar su carrera en Juventus. Sin embargo, las diferencias económicas entre los clubes impidieron que la negociación llegara a buen puerto.

Aston Villa pretendía recibir al menos 10 millones de euros por su pase, mientras que el conjunto italiano estaba dispuesto a desembolsar siete millones fijos y otros tres sujetos al cumplimiento de diferentes variables.

Por el momento no llegó una nueva oferta formal por el marplatense. Sin embargo, la contratación de Suzuki podría reactivar las posibilidades de una salida antes del cierre del mercado de pases, previsto para el 31 de agosto.

La lesión que complica al arquero argentino

A la incertidumbre sobre su futuro se suma su situación física. Martínez arrastra una lesión en la mano derecha desde el encuentro de Europa League frente al Friburgo.

El arquero disputó posteriormente la última gran competencia internacional con la Selección Argentina pese a la molestia y no volvió a sumar minutos desde la final perdida ante España, el pasado 19 de julio.

La primera señal sobre la nueva configuración del arco podría aparecer este domingo. Aston Villa debutará en la Premier League frente al Brighton y todavía existe incertidumbre respecto de quién será el elegido por Unai Emery.

Con Suzuki recién incorporado y Martínez recuperándose de su problema físico, el comienzo de la temporada también puede empezar a definir el futuro del arquero argentino en Birmingham.

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