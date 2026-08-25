Paritaria estatal: ATE rechazó el aumento del Gobierno y analizará medidas de fuerza en un plenario federal

La paritaria de la Administración Pública Nacional volvió a exponer las diferencias entre los principales sindicatos estatales. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó de manera contundente y anunció que convocará a un plenario federal de delegados para definir posibles medidas de fuerza.