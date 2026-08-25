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Paritaria estatal: ATE rechazó el aumento del Gobierno y analizará medidas de fuerza en un plenario federal

Rodolfo Aguiar calificó la oferta salarial como una “tomada de pelo” y aseguró que los incrementos acordados con UPCN profundizan la pérdida del poder adquisitivo. El gremio convocará a delegados de todo el país para definir un plan de lucha.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, tildó la paritaria de «incalculable retroceso» y «tomada de pelo», advirtiendo sobre un fuerte proceso de endeudamiento familiar entre los estatales.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, tildó la paritaria de «incalculable retroceso» y «tomada de pelo», advirtiendo sobre un fuerte proceso de endeudamiento familiar entre los estatales. MundoGremial.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno nacional en la paritaria estatal por considerarla insuficiente y convocará a un plenario federal para definir medidas de fuerza.
  • La propuesta oficial, aceptada por UPCN, fija subas escalonadas de hasta 1,9% y un bono de $80.000, esquema que según ATE profundiza la pérdida del poder adquisitivo.
  • El gremio evaluará con delegados de todo el país un plan de lucha que podría intensificar la conflictividad y paralizar la atención en organismos públicos nacionales.
Resumen generado con IA

La paritaria de la Administración Pública Nacional volvió a exponer las diferencias entre los principales sindicatos estatales. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó de manera contundente y anunció que convocará a un plenario federal de delegados para definir posibles medidas de fuerza.

El acuerdo alcanzado para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 establece aumentos escalonados hasta diciembre y el pago de un bono extraordinario, esquema que fue avalado por UPCN pero considerado insuficiente por ATE.

Paritaria estatal: el Gobierno fijó aumentos hasta diciembre, UPCN aceptó y ATE rechazó

Paritaria estatal: el Gobierno fijó aumentos hasta diciembre, UPCN aceptó y ATE rechazó

Cómo es el aumento salarial para los estatales

La propuesta oficial contempla los siguientes incrementos:

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,5%

Bono extraordinario: $80.000 por única vez, a pagarse en diciembre

Desde el Gobierno sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los salarios en un contexto de desaceleración inflacionaria. Sin embargo, ATE considera que los porcentajes se ubican por debajo de la inflación proyectada y consolidan una pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.

Rodolfo Aguiar: “Es una tomada de pelo”

Tras la reunión paritaria, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente el acuerdo y apuntó tanto contra el Gobierno nacional como contra UPCN por haber aceptado la propuesta.

“Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó el dirigente sindical, quien calificó la negociación como “inaceptable” y sostuvo que los aumentos ofrecidos no alcanzan para recomponer los ingresos de los trabajadores estatales.

Aguiar también criticó el bono extraordinario de diciembre al considerar que se trata de una suma de escaso impacto frente al deterioro salarial acumulado.

ATE denuncia un fuerte endeudamiento de los trabajadores

La secretaria adjunta de ATE, Mercedes Cabezas, vinculó la situación salarial con el crecimiento del endeudamiento entre los empleados públicos.

Según expresó, cada vez más trabajadores recurren a créditos para afrontar gastos básicos o para cancelar otras deudas. En ese sentido, acusó al Gobierno de impulsar políticas que profundizan la fragilidad económica de los hogares estatales.

De acuerdo con datos difundidos por el sindicato:

El 87% de los trabajadores estatales mantiene deudas vigentes.

El 73% de los endeudados posee compromisos financieros con más de un acreedor.

El 40% utiliza créditos para cubrir gastos médicos, alquileres, expensas o educación.

El 37% recurre a préstamos para refinanciar deudas anteriores o comprar alimentos y ropa.

Plenario federal y posible plan de lucha

Ante el rechazo de la propuesta salarial, ATE confirmó que convocará a un plenario federal de delegados de todo el país para debatir el estado de situación y definir medidas de acción gremial.

Desde la conducción nacional advirtieron que la conflictividad podría profundizarse en las próximas semanas si no existe una nueva convocatoria que permita revisar la pauta salarial acordada.

El sindicato sostiene además que los trabajadores de la Administración Pública Nacional acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión y asegura que el salario necesario para no caer bajo la línea de pobreza debería superar los $3 millones mensuales.

Con este escenario, la paritaria estatal continúa abierta en términos políticos y gremiales, mientras crece la expectativa por las definiciones que adopte ATE respecto a futuras protestas y medidas de fuerza en organismos públicos de todo el país.

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