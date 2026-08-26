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Sony abrió sus premios de fotografía y cine 2027: quiénes pueden participar y cómo anotarse

Los concursos ofrecen exhibición internacional, formación y premios. Las fechas límite se extienden desde noviembre de 2026 hasta enero de 2027.

CERTAMENES DE SONY. Esta fue la fotografía ganadora de la categoría Juvenil, el elegido fue Daniel Dian-Ji Wu (Taiwán, 16 años) por su cautivadora imagen de un skater haciendo una pirueta, recortado contra una puesta de sol en Venice Beach, Los Ángeles.
CERTAMENES DE SONY. Esta fue la fotografía ganadora de la categoría Juvenil, el elegido fue Daniel Dian-Ji Wu (Taiwán, 16 años) por su cautivadora imagen de un skater haciendo una pirueta, recortado contra una puesta de sol en Venice Beach, Los Ángeles.
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Sony abrió las inscripciones globales para sus premios 2027 de fotografía y cine, invitando a creadores y estudiantes a postularse gratis para ganar formación y visibilidad.
  • La 20° edición de fotografía y la 5° de cine reciben obras hasta enero de 2027 en categorías renovadas, mediante una inscripción online sin costo en sus webs oficiales.
  • Los finalistas accederán a galardones en efectivo, equipos profesionales, exhibición en Londres y talleres en los estudios de Sony Pictures en Los Ángeles durante 2027.
Resumen generado con IA

Una fotografía puede guardar una historia completa. Un corto puede contar en pocos minutos una idea capaz de quedar en la memoria. Para quienes disfrutan de crear con una cámara, Sony abrió las inscripciones para sus principales premios internacionales de fotografía y cine de 2027, con convocatorias gratuitas y categorías para distintos niveles de experiencia.

Se trata de los Sony World Photography Awards y los Sony Future Filmmaker Awards, dos certámenes organizados por Creo junto con Sony. Pueden participar fotógrafos, cineastas, estudiantes y nuevos talentos de distintos países, incluida la Argentina.

Además de los premios, los concursos ofrecen oportunidades de exhibición, formación, mentorías y contacto con profesionales de la industria.

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Una oportunidad para fotógrafos

Los Sony World Photography Awards celebrarán en 2027 su 20° edición. A lo largo de sus dos décadas, el certamen ganó reconocimiento internacional y llevó los trabajos de sus ganadores y finalistas hasta espacios como Somerset House, en Londres.

La convocatoria contempla diferentes competencias. Entre ellas están Serie, antes llamada Profesional; Imagen Única, que reemplaza a Abierta; Juvenil y Estudiantil.

Esta edición también incorpora nuevas categorías. En Serie aparece Historias, que invita a explorar relatos personales, culturales y colectivos. En Imagen Única se suma Retratos de animales, dedicada a capturar en una sola fotografía la personalidad de los animales.

Para estudiantes, el desafío de este año se llama “Journeys” (Viajes) y propone presentar una serie de diez fotografías. La idea de viaje puede interpretarse desde un recorrido por distintos lugares hasta una experiencia personal.

¿Cuándo cierran las inscripciones?

Cada competencia tiene su propio plazo:

Estudiantil: 27 de noviembre de 2026.

Imagen Única: 5 de enero de 2027.

Juvenil: 5 de enero de 2027.

Serie: 12 de enero de 2027.

La inscripción es gratuita y se realiza a través de la página oficial de los premios: Sony World Photography Awards y Sony Future Filmmaker Awards

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía

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También hay una convocatoria para cineastas

Los Sony Future Filmmaker Awards van por su quinta edición y apuntan a descubrir nuevos realizadores audiovisuales. La propuesta está centrada en cortometrajes y contempla seis categorías: Ficción, No ficción, Inmersiva, Animación, Estudiantes y Formato futuro. Los trabajos pueden presentarse hasta el 15 de diciembre de 2026.

Los finalistas tendrán la posibilidad de viajar a Los Ángeles, donde del 7 al 10 de junio de 2027 participarán de actividades de formación, encuentros con profesionales y una visita a Sony Pictures Studios, en Culver City. La experiencia terminará con la ceremonia de premiación. Además, habrá premios en efectivo y equipos de imagen digital de Sony.

La edición 2027 también incluye el Sustainability Prize, un reconocimiento para el cortometraje que comunique de forma creativa cuestiones vinculadas con el ambiente, la accesibilidad, la diversidad, la equidad y la inclusión.

Para quienes tienen una cámara, una idea y ganas de probar hasta dónde puede llegar su trabajo, las fechas ya están marcadas. El próximo gran proyecto puede empezar con una fotografía guardada en el celular o un corto que todavía nadie vio.

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