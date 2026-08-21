“El gesto que irrumpe”: inauguran una muestra de fotografía en el MUNT

Pero ahora la cerámica queda, por un momento, detrás de la luz. O, mejor dicho, vuelve transformada en una pregunta sobre las huellas, las superficies y aquello que persiste después de una alteración. En “El gesto que irrumpe”, Tártari no parece buscar respuestas. Fotografía rincones, ventanas, paredes, sombras; persigue cuerpos que son otros y, al mismo tiempo, interroga la posibilidad misma de que una imagen pueda contenerlos. Entre la luz y la oscuridad, entre lo que se muestra y lo que permanece suspendido, la fotografía vuelve a disparar. Y el gesto irrumpe.