Con el envión copero pero diezmado: Boca prepara una prueba de fuego frente a Racing

En contrapartida, el "Vasco" sigue de cerca la evolución de Lautaro Di Lollo y Leonel Flores. Ambos fueron preservados entre semana para evitar complicaciones mayores y serán evaluados durante los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Mientras Di Lollo asoma como una pieza fundamental para ordenar la zaga central, el juvenil Flores se ganó un lugar en la consideración del entrenador y aspira a sumar minutos en un compromiso determinante para sostener la racha positiva en el torneo local.