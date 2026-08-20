Con el envión copero pero diezmado: Boca prepara una prueba de fuego frente a Racing
Luego de la contundente clasificación continental, el "Xeneize" busca sostener su racha en el torneo doméstico frente a la "Academia". El desafío de administrar energías en un fixture apretado y las variantes para la última línea.
Resumen para apurados
- Boca visitará este domingo a Racing en Avellaneda por el torneo local, con bajas sensibles en su formación tras asegurar su pase a cuartos de la Copa Sudamericana.
- El DT no contará con Leandro Paredes, Lozano ni Pellegrino por lesiones, mientras evalúa incluir a Lautaro Di Lollo y al juvenil Leonel Flores para armar el equipo.
- El clásico exigirá administrar las cargas físicas en un calendario ajustado para que el Xeneize logre sostener su racha positiva en el certamen doméstico.
Tras asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana con una contundente victoria en Paraguay, Boca Juniors ya tiene la mente puesta en el clásico de este domingo a las 21:30 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda. En medio de un calendario apretado que exige una administración rigurosa de las cargas físicas, Rodolfo Arruabarrena deberá rearmar el equipo titular condicionado por un parte médico con ausencias de peso.
El cuerpo técnico ya sabe que no podrá contar con tres futbolistas titulares que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones musculares sufridas en el cruce ante Platense: el capitán Leandro Paredes (afectado por una inflamación en el isquiotibial izquierdo), Leandro Lozano y Marco Pellegrino. Ninguno de los tres formó parte del viaje copero a Asunción y tampoco estarán a disposición para el duelo ante la "Academia".
En contrapartida, el "Vasco" sigue de cerca la evolución de Lautaro Di Lollo y Leonel Flores. Ambos fueron preservados entre semana para evitar complicaciones mayores y serán evaluados durante los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Mientras Di Lollo asoma como una pieza fundamental para ordenar la zaga central, el juvenil Flores se ganó un lugar en la consideración del entrenador y aspira a sumar minutos en un compromiso determinante para sostener la racha positiva en el torneo local.