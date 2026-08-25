Boca avanza por un defensor y negocia por Zeballos

Resumen para apurados
- Boca negocia con Napoli la venta de Exequiel Zeballos y evalúa incorporar a Nehuén Pérez o Francisco Álvarez para reforzar su defensa en este mercado de pases.
- Ante la elevada cláusula de Álvarez en Argentinos, surgió la opción a préstamo de Pérez desde Porto. A su vez, Zeballos ya acordó contrato por cinco años con el club italiano.
- El club busca sellar la venta del delantero antes del fin de su contrato para recibir dinero, mientras intenta sumar jerarquía internacional en la zaga central.
Boca Juniors continúa activo en el mercado de pases y mientras analiza alternativas para reforzar la defensa, también negocia con Napoli por el futuro de Exequiel Zeballos. Son dos operaciones diferentes, pero que mantienen ocupada a la dirigencia en un tramo decisivo del mercado.
En la búsqueda de un marcador central, Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, sigue siendo la prioridad. Sin embargo, ante la dificultad de concretar su llegada, Nehuén Pérez aparece como una alternativa. El defensor de 25 años perdió protagonismo en Porto tras una lesión y Boca no descarta sondear su situación. La posibilidad de un préstamo resulta atractiva para el “Xeneize”, que valora su experiencia europea y su pasado en la Selección.
La llegada de Álvarez, en tanto, no es sencilla: su cláusula ronda los siete millones de dólares y todavía no hubo contactos directos entre Boca y el jugador.
En paralelo, Boca busca cerrar un acuerdo con Napoli por Zeballos antes de que finalice su contrato en diciembre. El italiano y el futbolista ya acordaron un vínculo por cinco años, pero falta que los clubes definan la transferencia. El “Xeneize” resignaría parte de los 15 millones de euros de la cláusula, con la intención de concretar la venta ahora y permitir que el “Changuito” se incorpore al club italiano en enero de 2027.