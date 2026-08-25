Boca avanza por un defensor y negocia por Zeballos

En paralelo, Boca busca cerrar un acuerdo con Napoli por Zeballos antes de que finalice su contrato en diciembre. El italiano y el futbolista ya acordaron un vínculo por cinco años, pero falta que los clubes definan la transferencia. El “Xeneize” resignaría parte de los 15 millones de euros de la cláusula, con la intención de concretar la venta ahora y permitir que el “Changuito” se incorpore al club italiano en enero de 2027.