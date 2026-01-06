Cinco películas y series de Finn Wolfhard, el actor estrella de Stranger Things

Con solo 14 años, el actor canadiense Finn Wolfhard se convirtió en uno de los referentes de su generación. Su aparición en “Stranger Things”, la producción de Netflix, le valió un enorme paso en su llegada al público internacional. Pero la carrera de Wolfhard empezó años antes y se abrió también hacia el mundo de la música. Luego de la exitosa ficción televisiva, el actor continuó con una prolífica participación tanto en películas como en series.