Cinco películas y series de Finn Wolfhard, el actor estrella de Stranger Things

Desde su aparición en Stranger Things, el actor cosechó miles de seguidores alrededor de todo el mundo.

Cinco películas y series de Finn Wolfhard, el actor estrella de Stranger Things Foto: El Planeta Urbano
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Con solo 14 años, el actor canadiense Finn Wolfhard se convirtió en uno de los referentes de su generación. Su aparición en “Stranger Things”, la producción de Netflix, le valió un enorme paso en su llegada al público internacional. Pero la carrera de Wolfhard empezó años antes y se abrió también hacia el mundo de la música. Luego de la exitosa ficción televisiva, el actor continuó con una prolífica participación tanto en películas como en series.

Finn Wolfhard interpreta al joven Mike Wheeler, un niño de 12 años cursando su pubertad, fanático de “Calabozos y Dragones”. Mike es un amigo leal, protector y fiel. Es el líder de su grupo y el que mantiene una conexión especial con Eleven –Once, interpretada por Millie Bobby Brown–, la protagonista de la serie. A medida que avanzan las temporadas, Mike madura, enfrentándose a los peligros y amenazas de The Upside Down.

Dónde ver a Finn Wolfhard, el actor de Stranger Things

It (2017)

La película basada en el libro de Stephen King sigue a un grupo de amigos que deben enfrentarse al payaso maldito Pennywise, que aterra al pueblo de Derry. Finn Wolfhard interpreta a Richie Tozier, el integrante más irónico y verborrágico del “Club de los perdedores”, como se denominan sus amigos. Aunque su personaje es humorístico, también demuestra valentía cuando debe pararse frente a la amenaza.

Ghostbusters: Afterlife (2021)

En una nueva versión de la clásica “Ghostbusters”, una familia se muda a un nuevo pueblo donde descubre el vínculo que tiene con los eventos paranormales. Wolfhard encarna a Trevor Spengler, el mayor de los hijos, un adolescente que funciona como puente entre el público juvenil y el legado clásico de la saga.

Hell of a Summer (2023)

Es una comedia de terror centrada en un campamento de verano en el que los coordinadores son amenazados por un asesino enmascarado. Chris, interpretado por Wolfhard, es uno de los jóvenes animadores que intentará sobrevivir mientras se desata el caos. Wolfhard también es codirector de la película.

Scott Pilgrim da el salto - Capítulo “Ramona Rents a Video” (2023)

Se trata de una serie animada para la que Finn Wolfhard presta su voz a la versión joven del protagonista, Scott Pilgrim. La historia tiene un enfoque renovado y, en este capítulo, el foco se corre de su figura principal para mostrar de cerca los recuerdos, las decisiones y asuntos no resueltos de Ramona en su pasado.

Saturday Night (2024)

La película retrata el detrás de escena de un momento histórico para la televisión estadounidense. Está ambientada en la previa al estreno del programa “Saturday Night Live” en 1975 y Wolfhard interpreta a un integrante del entorno creativo del show. El equipo de trabajo refleja la tensión y la creatividad de esa noche decisiva. Su papel muestra la faceta caótica y fundacional del programa.

