“Mi ídola es mi hija”: la frase de Lucas Sugo que conmueve tras la muerte de Florencia

Resumen para apurados
- Florencia, hija de 23 años del cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles en Uruguay tras padecer un agresivo cáncer de origen primario desconocido.
- La joven realizó diversos tratamientos y ensayos clínicos en Uruguay, Brasil y EE. UU. Poco antes del desenlace, el músico había elogiado la enorme fortaleza de su hija.
- El doloroso desenlace conmueve al ambiente artístico del Río de la Plata y visibiliza la complejidad clínica que representan los carcinomas de sitio primario desconocido.
Tres semanas antes de la muerte de Florencia, su hija mayor, Lucas Sugo había hablado públicamente sobre el difícil momento que atravesaba su familia. En una entrevista con el diario marplatense La Capital, el cantante uruguayo se refirió al estado de salud de la joven y destacó la fortaleza con la que enfrentaba la enfermedad.
Florencia había sido diagnosticada con una enfermedad oncológica en 2025 y durante más de un año atravesó distintos tratamientos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Finalmente, murió este miércoles a los 23 años.
La frase de Lucas Sugo sobre la fortaleza de su hija
Durante aquella entrevista, al ser consultado por la situación personal que atravesaba, Lucas Sugo habló con admiración sobre Florencia y destacó la entereza que mostraba durante el tratamiento. “Ahora realmente me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija, qué fortaleza tiene”, había expresado el músico.
A pesar de la complejidad del cuadro, Lucas contó que la familia mantenía la esperanza y se apoyaba en el acompañamiento de sus seres queridos. “Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia, la fuerza que ella nos contagia. Es increíble la fortaleza que tiene”, había señalado.
El cantante también había explicado que la familia continuaba buscando alternativas para enfrentar la enfermedad y que el amor y la contención de las personas cercanas eran fundamentales en ese momento. “Esta tormenta es muy fuerte, pero se sigue dando pelea y se está buscando con tratamientos salir adelante”, había afirmado.
Lucas Sugo contó cómo atravesaba la situación familiar
Durante la entrevista, el cantante también fue consultado sobre si la música representaba un refugio frente al difícil momento que estaba viviendo. Su respuesta mostró hasta qué punto la situación de Florencia ocupaba su atención. Lucas explicó que no encontraba refugio en la música y que, en ese período, se encontraba alejado de sus instrumentos. “No, la verdad que no. La música no es refugio en estos tiempos”, había dicho.
El artista explicó que continuaba cumpliendo con su agenda profesional, pero que permanecía pendiente de su familia. “Estoy solo cumpliendo la agenda porque son tiempos muy difíciles. Y estoy todo el tiempo pendiente de mi familia”, había agregado.
Qué enfermedad tenía Florencia, la hija de Lucas Sugo
Florencia había sido diagnosticada con un carcinoma de sitio primario desconocido, un tipo de cáncer en el que no se logra identificar con precisión dónde se originó la enfermedad. Los primeros síntomas habían sido dolores en la espalda y la aparición de algunos bultos. Más adelante, la joven contó en sus redes sociales que esas formaciones correspondían a metástasis y compartió públicamente su diagnóstico.
Los estudios también habían detectado una mutación genética KRAS G12D, por la que llegó a participar de ensayos clínicos en Estados Unidos. Antes, había recibido atención médica en Uruguay y Brasil.
La familia continuó buscando alternativas terapéuticas mientras la enfermedad avanzaba. A comienzos de julio, Lucas Sugo había contado desde Boston que su hija había conseguido ingresar a otro ensayo clínico. “Sigue fuerte, sigue firme”, había expresado entonces el cantante.
Sin embargo, a comienzos de agosto, durante otra entrevista con La Capital, Lucas reconoció que el cáncer había vuelto a progresar. “Se sigue dando pelea, el enemigo es muy agresivo. Este ha crecido en estos últimos tiempos”, había señalado.
En la última etapa, los médicos determinaron que los tratamientos disponibles ya no estaban logrando detener de manera eficaz el avance de la enfermedad. Florencia regresó finalmente a Uruguay, donde murió este miércoles a los 23 años, después de más de un año de tratamientos y acompañada por sus padres y el resto de su familia.