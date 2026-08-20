“Mi ídola es mi hija”: la frase de Lucas Sugo que conmueve tras la muerte de Florencia

Lucas Sugo contó cómo atravesaba la situación familiar

Durante la entrevista, el cantante también fue consultado sobre si la música representaba un refugio frente al difícil momento que estaba viviendo. Su respuesta mostró hasta qué punto la situación de Florencia ocupaba su atención. Lucas explicó que no encontraba refugio en la música y que, en ese período, se encontraba alejado de sus instrumentos. “No, la verdad que no. La música no es refugio en estos tiempos”, había dicho.