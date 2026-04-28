Sandra Maldonado será la nueva presidenta del Ente Cultural

Al cabo de un movimiento relámpago que sacudió la mañana el Ente Cultural cambió de conducción. Humberto Salazar dejó la presidencia de la institución y pocas horas después se confirmó que Sandra Maldonado lo sucederá en el cargo. Fue el epílogo para una gestión que a Salazar se le había complicado en los últimos tiempos, al punto de que los cuerpos estables manifestaron su descontento sobre el escenario del teatro San Martín. Fue en ocasión del concierto en homenaje al Día de la Memoria y representó un durísimo golpe.