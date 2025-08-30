Secciones
Quién es la investigadora argentina que fue incluida entre las 100 figuras más influyentes de la revista TIME

Milagros Miceli se ganó un lugar entre Mark Zuckerberg, Sam Altman y Elon Musk por su aporte a los estudios sobre la inteligencia artificial.

Hace 9 Min

Entre figuras del tamaño de Elon Musk y nombres como el de Mark Zuckerberg, se encuentra el de la argentina Milagros Miceli, una de las 100 personalidades más influyentes en inteligencia artificial según la prestigiosa revista TIME. La socióloga y doctora en Ciencias de la Computación se consagró como la primera investigadora del país en ser incluida en este tipo de rankings.

Milagros Miceli, de 41 años y oriunda de Buenos Aires, es una de las personas más influyentes del mundo en el campo de la inteligencia artificial, una de las tecnologías que está revolucionando la vida como la conocemos. Aunque las investigaciones de estas redes neuronales estén centralizadas en las instalaciones de Sillicon Valley, en nuestro país existen productores de conocimiento capaces de transformar el panorama.

¿Cuál es el trabajo de Milagros Miceli, socióloga destacada en TIME?

El trabajo de Miceli es diferente al que colegas como Sam Altman (CEO de OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Jensen Huang (Nvidia) y Elon Musk, llevan a cabo. Mientras estos ejecutivos se encargan del desarrollo tecnológico y se convierten en celebridades mundiales, ella estudia las condiciones laborales de millones de trabajadores en todo el mundo que participan del entrenamiento de estos sistemas.

Desde su enfoque como socióloga, Miceli se encargó de mirar desde otra perspectiva y su nombre lo forjó estudiando la vida laboral de los etiquetadores de datos de la IA, quienes no son reconocidos en muchas ocasiones. Ellos se encargan de crear los insumos de entrenamiento para los modelos de aprendizaje automático. En muchas de las ocasiones en que realizan estos trabajos, ganan salarios muy bajos en condiciones laborales precarias.

Miceli se formó como socióloga y doctora en Ingeniería Informática. Es docente en la Universidad Técnica de Berlín e investigadora en el Instituto Alemán de Internet. También fundó Data Workers’ Inquiry, un proyecto global y participativo presente en nueve países de cinco continentes, donde son los propios trabajadores de datos quienes investigan sus condiciones laborales y plantean problemáticas urgentes.

El anuncio del reconocimiento

La investigadora recurrió a las redes sociales al enterarse del prestigioso reconocimiento e instaló el debate sobre la situación que atraviesa la ciencia argentina. "En tiempos de cientificidio y oscurantismo en mi país, estoy orgullosa de ser la primera científica argentina reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes a nivel mundial en el campo de la inteligencia artificial", expresó en su cuenta de X.

