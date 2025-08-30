Quién es la investigadora argentina que fue incluida entre las 100 figuras más influyentes de la revista TIME

Desde su enfoque como socióloga, Miceli se encargó de mirar desde otra perspectiva y su nombre lo forjó estudiando la vida laboral de los etiquetadores de datos de la IA, quienes no son reconocidos en muchas ocasiones. Ellos se encargan de crear los insumos de entrenamiento para los modelos de aprendizaje automático. En muchas de las ocasiones en que realizan estos trabajos, ganan salarios muy bajos en condiciones laborales precarias.