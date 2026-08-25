¿Tu celular está lleno? El truco para liberar espacio sin borrar fotos ni aplicaciones
La acumulación de archivos temporales puede ocupar una cantidad importante de almacenamiento con el paso del tiempo. En Android existe una opción sencilla para recuperar espacio sin eliminar los datos importantes de las aplicaciones.
Resumen para apurados
- Usuarios de celulares pueden liberar almacenamiento en Android vaciando la memoria caché de sus aplicaciones para no tener que borrar fotos ni desinstalar programas.
- El proceso se realiza desde Ajustes en aplicaciones de uso diario como redes o navegadores, eliminando solo archivos temporales sin perder información importante de la cuenta.
- Esta práctica optimiza el rendimiento del dispositivo; en contraste, el sistema iOS administra la memoria automáticamente o permite desinstalar apps conservando sus datos.
El espacio de almacenamiento del celular puede agotarse con el paso del tiempo, incluso cuando no se descargan nuevas aplicaciones ni se acumulan demasiadas fotos en la galería.
Una de las razones puede estar relacionada con la caché. Se trata de datos temporales que las aplicaciones almacenan para cargar determinados contenidos con mayor rapidez. Con el tiempo, estos archivos pueden acumularse y ocupar una gran cantidad de espacio.
Google explica que borrar la caché elimina esos datos temporales, aunque algunas aplicaciones pueden tardar un poco más en abrirse la primera vez después de realizar el procedimiento.
Este método puede ser útil para aplicaciones que se utilizan con mucha frecuencia, como redes sociales, navegadores, plataformas de streaming o servicios de mensajería.
Cómo borrar la caché de las aplicaciones en Android
En Android, el procedimiento puede variar ligeramente según la marca y la versión del sistema operativo, pero generalmente se realiza desde la configuración del teléfono.
Los pasos son los siguientes:
1. Entrar en Configuración o Ajustes.
2. Seleccionar Aplicaciones.
3. Elegir la aplicación que ocupa demasiado espacio.
4. Ingresar en Almacenamiento.
5. Presionar Borrar caché.
Google recomienda diferenciar esta opción de “Borrar almacenamiento” o “Borrar datos”. La primera elimina archivos temporales, mientras que la segunda puede borrar de manera permanente los datos de la aplicación, consignó el sitio El Crónista.
Por eso, si el objetivo es simplemente recuperar espacio sin perder información importante, es fundamental seleccionar “Borrar caché” y no la opción destinada a eliminar todos los datos.
Qué aplicaciones conviene revisar primero
No todas las aplicaciones acumulan la misma cantidad de archivos temporales. Por eso, una buena estrategia consiste en revisar primero aquellas que tienen un uso intensivo.
Entre las principales se encuentran:
- Navegadores, por las imágenes y archivos temporales de las páginas.
- Redes sociales, debido a la cantidad de contenido multimedia que muestran.
- Plataformas de streaming, que pueden almacenar archivos temporales.
- Aplicaciones de mensajería, dependiendo del contenido que gestionen.
- Apps utilizadas diariamente, que pueden generar caché con mayor frecuencia.
Desde el apartado de almacenamiento de Android es posible consultar cuánto espacio ocupa cada aplicación y decidir cuáles conviene revisar.
¿Se puede hacer lo mismo en un iPhone?
En el caso del iPhone, el funcionamiento es diferente. Apple señala que iOS administra automáticamente determinados archivos temporales y en caché cuando necesita liberar espacio.
Desde Configuración > General > Almacenamiento del iPhone se puede comprobar cuánto espacio utiliza cada aplicación y revisar las recomendaciones disponibles.
Por eso, el procedimiento de Android de entrar aplicación por aplicación y seleccionar “Borrar caché” no se presenta de la misma manera en iOS.
En los iPhone, una de las alternativas disponibles es “Desinstalar app” (Offload), que libera el espacio utilizado por la aplicación pero conserva sus documentos y datos para poder reinstalarla posteriormente.